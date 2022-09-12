「中職高嘉瑜」深蹲炸出S級翹臀！24秒性感片曝：太美了
味全龍啦啦隊Dragon Beauties的人氣成員小映，因擁有高挑纖瘦的身材和可愛的臉蛋，再加上某些角度像極了立委高嘉瑜而爆紅，更圈起無數粉絲。近日，小映就分享她努力積極健身的影片，沒想到穿上運動裝的她，身材好到不行，也讓眾人眼睛為之一亮。
小映11日在IG分享一段自己在中秋節前健身運動的影片，不過，向來纖瘦高挑的她，在影片中卻意外展現自己的身材優勢，特別是在緊身運動裝的效果下，螞蟻腰完全露出，就連想練的翹臀，也在深蹲的過程中不斷上下炸出。
24秒的影片立刻獲得大家讚美，「超讚的啦！」、「水喔水喔」、「小映太美了」、「可愛又性感欸」、「希望小映可以一邊唱歌，一邊健身」，就連同事兼好友賴可都來朝聖，「我看見流量密碼」。
有趣的是，中秋連假時，小映才和其他女孩們一同包下花蓮民宿遊玩，而小映也特別展現自己歌聲，結果卻換來背後女孩們的笑聲，這段畫面也被粉絲們轉到PTT討論，笑說「毫無技巧，全是感情」、「之前還穿南港高中制服，果然是港湖女神無誤」、「小映：竟然是被隊友造成公關危機」、「不只長相連歌聲都要像是怎樣XD，天母高嘉瑜也快要成為天母胖虎了嗎？」（編輯：詹鎰睿）