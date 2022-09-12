台61快速道路「重機4貼」2童未戴安全帽！警難開罰原因曝
一對夫妻日前騎乘黃牌重機，將2名幼童安置在中間且沒戴安全帽，行駛於雲林縣台61線快速道路口湖路段，在旁的汽車駕駛見狀，將畫面拍下後上傳至臉書社團「爆料公社」，引發網友一陣討論。對此，雲林縣北港分局稱將會循線追查，但因影片無時間標記，後續可能難以作為依法開罰的取締證據。
根據畫面可以看到，兩名年幼的孩童，就坐在騎士跟後座的女子中間，不只是違規4貼，孩子甚至都沒有戴安全帽，在快速行駛的路途中相當危險，網友也紛紛留言太危險「在快速道路這樣…這個只要噴掉一定出人命」、「居然沒給小朋友戴安全帽」、「有重機沒安全帽？」、「不怕被罰款嗎」。
不過，網友也發現，拍攝者疑似是汽車駕駛，在行駛中還手持手機錄影，恐怕也有違規疑慮，事後影片也被原PO下架。對此，雲林北港警方透過導航影像，確認拍攝地點在台61線雲林口湖路段，騎士一家四口的違規行為，將可依《道路交通管理處罰條例》最高處2.4萬，另孩童未戴安全帽將開處500元罰鍰。
至於汽車駕駛邊開車邊使用手機行為，警方也稱此將可開處3000元罰鍰，全案將循線追查行為人，並依法規進行開罰，但也坦言，由於影片未標示時間與地點，也沒有明確檢舉者，恐難作為取締需違規事實的開罰依據，目前僅能針對畫面中違規事項說明，詳細狀況還有待後續釐清。（編輯：林莞茜）