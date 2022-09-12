《全明星4》徐瑋澤奪MVP 林家佑不負眾望擔任藍隊隊長
節目《全明星運動會》第三季今年在金鐘獎入圍2項，包括「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎，而昨（11）日晚迎來第四季最新一集，紅黃藍三隊同場團戰，包括游泳、鉛球、帶式橄欖球3項比賽，除了徐瑋澤拿下MVP外，林家佑也拿下藍隊隊長一職。
游泳比賽第一次在戶外，錄影當天，宜蘭羅東高溫達37度，選手各個揮汗如雨、奮勇拚搏，其中大來賓邀請到23歲鉛球好手馬皓瑋，他是該節目史上「最大隻」的來賓，馬皓瑋在110年全大運鉛球18米80摘金，取得亞運國手資格，同年新北全運會18米85，中斷了師父張銘煌十連霸紀錄。MVP由游泳、鉛球都表現不錯的黃隊徐瑋澤獲得，他是王品澔的同門師弟，徐展元還請大來賓將徐瑋澤公主抱，徐瑋澤開心直說第一次被男生抱這麼高。
徐瑋澤視拿下MVP為目標，事實上，黃隊對上周比賽項目一開始真的沒太多自信，特別是游泳這項目比較弱，最後也預期落馬，但另2場比賽，黃隊很爽的拿下2場勝利，徐瑋澤笑說在帶式橄欖球結束之後，彭尊突然過去跟他說：「先想一下等一下要說什麼話！」他才意識到可能有機會拿到MVP，結果MVP就在這天到手。
擅長游泳的林家佑，則不負眾望擔任藍隊隊長，表示自己不善言語也有很多不足，從來沒當過任何幹部，所以隊長這個詞他非常陌生，但經過沉澱後，他發文「：這個身分的重量卻漸漸有了實感。」不知道如何擔任稱職的隊長，但會邊走邊學。