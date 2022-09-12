恐三颱共舞？又一熱低壓生成 準颱風「南瑪都」路徑曝光
西北太平洋要嘛颱風長不出來，一出來就是接二連三！今（12）日下午2時在硫磺島西南方海面上又有一個熱帶性低氣壓生成，中央氣象局預估，這個熱帶性低氣壓最快在48小時內有機會發展成為輕度颱風，一旦生成將是今年第14號颱風，中文譯名為「南瑪都」（Nanmadol，米克羅尼西亞命名，原意為當地著名廢墟）。若加上梅花颱風與今早生成的莫柏颱風，不排除西北太平洋上將出現「三颱共舞」。不過準颱風南瑪都未來生成後，氣象局研判預計將往日本九州方向前進，應該對台灣不會有影響。
氣象局預報員趙竑指出，目前這個熱帶性低氣壓距離台灣東方約1780公里海面上，以時速6公里速度緩慢向北北東方移動，由於目前結構相當鬆散，預計要花一段時間重整，大約48小時內週有幾會發展成為輕度颱風。不過後續這個熱低壓或颱風將往日本九州一帶前進，對台灣陸地天氣並沒有直接影響。
另一方面，這個熱低壓目前距離梅花颱風大約也有1400~1500公里左右，兩者相距甚遠，也不會互相牽引產生「藤原效應」，對梅花颱風路徑不會造成影響。
今年4月份時，今年第一號颱風馬勒卡生成後，2天後梅姬颱風生成，後續大低壓帶中差點有第三個颱風生成，險些成為三颱共舞的情況。不過類似的案例過去也曾發生過，例如2019年8月份時，當時從8月2日范斯高颱風生成後，接連發展出利奇馬颱風、柯羅莎颱風，也同時出現三颱共舞的現象。