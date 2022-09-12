整型女曝交纏李易峰3年！扔手機換信任 痛罵劣行太噁心
中國偶像劇男神李易峰被北京官方通報「嫖妓」違法行為屬實，震撼整個演藝圈，時尚博主郭子瑜昨（11）日跳出來，聲稱自己是李易峰交往3年的女友，更透露被李易峰塞錢「公關」無數次，一分錢都沒拿，「無法想像在一起3年的人變成這副模樣」！不過她未能拿出任何與李易峰的合影與對話紀錄，被網友嘲笑可能只是床伴。
李易峰2018年被抓包與網紅「灣灣」共赴蘇美島度假，郭子瑜則反駁此說法，自認她才是與李易峰出遊的女伴，照片是自己拍的，並曬出一連串和閨密間的對話，坦言李易峰「肇事、嫖娼」都是真的，現在看到新聞覺得是現世報，「覺得有點噁心」！
她還深夜拍影片表示，李易峰挺帥、挺有錢、挺紅的，想不透對方為何嫖妓，表示當初能跟男神在一起，覺得非常幸福，願意低調配合隱瞞戀情，見面時都不敢玩手機，換取對方信任，也沒有留著聊天紀錄的習慣，只有截圖傳給閨密炫耀，因為換了2、3隻手機，手中暫無證據，若網友一直要她公開錘李易峰，她表示要再思考一下。
郭子瑜出面說自己是李易峰女友，結果挨罵是醜女、整型女，她坦承隆過鼻子，但下巴是真的，雙眼皮是貼的，自嘲天生是整容臉改不了，不過，她自豪一定有某些部分吸引李易峰，才會在一起3年，「我沒有要蹭熱度，他公關我也公關不了」，但她毫無合影等證據佐證，網友對她依舊罵聲隆隆。