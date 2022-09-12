E奶女神林明禎「美背全裸」秀長腿！3秒轉圈片8萬網瘋傳
馬來西亞華裔歌手林明禎擁有甜美臉蛋、傲人身材，被封為「大馬女神」、「E奶女神」，而她近期轉往香港拓展演藝事業，忙於宣傳主演的香港電影《飯戲攻心》，時常在社群平台分享電影相關資訊。對此，她昨（11）日也PO出「露美背轉圈的影片」，還大秀長腿，讓8萬粉絲超嗨，紛紛直呼「超美」、「禎禎正呀」。
林明禎昨日在IG發文及影片，只見她身穿一件灰霧色水墨感的露背小洋裝，不僅背部全裸，香肩也全露出，並對著鏡頭燦笑轉圈，雖然臉上戴著口罩，卻遮不住她的美貌，短短3秒的影片，才花不到一天的時間，就已有8.3萬名粉絲按讚。
除了影片以外，她也PO出自己穿著洋裝、腳踩高跟黑靴的美照，她側著身體，背部全裸，眼神性感又銳利，纖細手臂也自然放下，超美模樣迷倒一票粉絲。
她在文內表示「今早《飯戲攻心》破1000萬了，omg大家太厲害，阿喵和大家過完中秋就飛了，這兩日謝票好充實，我們還和古仔哥的明日之戰場互相謝票好好玩，要特別感謝一路陪我們謝票的幕後團隊和主持人天天哥，辛苦大家陪著我們到處跑，大家繼續支持《飯戲攻心》，好嘢」。
貼文及照片一出，網友紛紛留言，「明禎，辛苦了」、「好美」、「第一個限動超美」、「美到無朋友」、「好可愛」、「大美女」、「身材保持真好」、「太美了」、「辛苦明禎，恭喜票房大賣！期待下次再見」。（編輯：郭佩蓉）