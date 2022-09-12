前8月稅收新高　但證交稅年減36.7%創20年來最大減幅

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綜所稅8月有915 億元，年增366億元，年成長66.8%；累計前8月有5187億元，年增1257 億元，年成長32%，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅增加所致。
關稅8月有130億元，年增28億元，年增27.8%，主因小客車、動物產品及調製食品等進口稅額增加，而累計前8月實徵淨額913億元，年增加32億元，年成長3.7%，主因調製食品、機械及電機設備、動物產品等進口稅額增加。遺產稅8月實徵淨額46億元，年增21億元，年成長80.7%，累計前8月實徵淨額228億元，年增11億元，年成長5.2%，均因大額稅款徵起案件增加。
營業稅（含金融業營業稅）8月受進口稅額及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加的交互影響，年減15億元，由負67億元降為負82億元，但累計1至8月實徵淨額3476億元，年增加275億元，年成長8.6%，主因進口礦產品、化學品、電子零組件等稅額成長，及適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加的交互影響。
不過，證交稅收8月實徵淨額141億元，較上年同月減少104億元，年減42.3%，財政部表示，受到通膨、升息壓力，加上美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪台的政經不確定因素影響，市場投資趨向觀望，台股量縮，8月上市櫃股票平均每日成交值2522億元，為今年以來低點，也連續4個月降至今年預算數目標3020億元以下，亦較去年8月日成交值4382億元少了4成2之多，因此再加上高基期，8月證交稅收不僅連8個月負成長，亦是連續5個月雙位數減幅。
至於累計今年前8月證交稅收1235億元，雖然為歷年同期第二高，但今年前8月上市櫃日平均成交值3099億元，較去年同期4975億元，少了近4成，證交稅也較去年同期減少717億元，年減36.7%，也創2002年網路泡沬以來最大減幅。
對於今年證交稅收稅能否達成預算目標？財政部說，今年前8月證交稅收1235億元，距離全年預算目標1768億元，還差533億元，也就是說，未來4個月共85個工作日每日證交稅收要貢獻133億元，日平均成交值要到2613億元才可達標，而9月至今7個工作天日平均成交值2635億元，是有比8月高，也較達標門檻2613億元高，這是正向結果，但市場也預期美國9月還會升，證交稅本來就易受政經環境影響，未來證交稅稅收表現還需持續觀察審慎評估。