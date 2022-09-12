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作秀？貴陽花果園封控缺糧　大白「徒手傳菜」惹議

▲貴陽市「花果園」約百名「大白」以人鏈接力方式傳遞1萬6000多份蔬菜，引起網路熱議。（圖／翻攝自微博）
▲貴陽市「花果園」約百名「大白」以人鏈接力方式傳遞1萬6000多份蔬菜，引起網路熱議。（圖／翻攝自微博）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-12 17:23:10

中國新冠肺炎疫情遲遲未歇，號稱「中國最大小區」的貴陽市「花果園」，近來也因為新冠肺炎疫情影響而被封鎖，導致不少民眾面臨糧食缺乏危機，雖然官方緊急加派物資，但近來卻傳出影片，顯示「大白」以接龍的方式傳遞蔬菜，引發網友質疑「作秀」。

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根據中媒報導，中國貴陽近來疫情升溫，就連號稱中國第一大社區的「花果園」，也無預警封樓、展開封閉式管理。

一名住在該社區的20歲男性表示，他們從3日開始封鎖，5日、6日都沒有吃飯，只吃了一點燒餅、啤酒、花生。他表示，有居民餓到受不了，向鄰居求助時說「已經餓到人家要求什麼都行」、「現在是能有吃的比什麼都強」。還有居民8日時表示，雖然官方說送物資，但連一粒米都沒有見到過。

近50萬住戶等不到物資買不到食物，面臨斷糧處境，打電話尋求幫助卻被狂踢皮球，現在除了上網求救，到半夜都還有住戶對著窗外吶喊抗議。官方卻發起維穩話題，使用「 #貴陽市民基本生活物資不用愁」標籤，讓網友們怒罵究竟菜都送到哪裡。

不過貴州長安網9日在微博以「花果園C區大白接力傳菜，團結就是力量！」為文，表示8日下午，貴陽市花果園C區出現了一幕暖心畫面。可以看到影片截圖，「大白」們排成人龍，徒手傳遞物資。文章形容，「大白」爭分奪秒地接力傳遞蔬菜，16000 多份含有多種蔬菜品種的蔬菜包很快就傳遞完成，形成一股不可抗拒的力量。

「大白」們築起一道「人牆」，手傳手傳遞蔬菜，看似有情有愛的畫面，引來網友砲轟。有網友指出，現場周圍有許多車輛，運送物資的貨車沒有直接開到社區口，卻停靠在馬路邊卸貨，且一旁道路上還有轎車開過，卻沒有協助送菜，似乎僅用於表演加作秀。

有網友表示，「是疫區傳統節目嗎？車沒油了？用手推車判幾年？怎不從海南手遞手傳到北京呢？」、「幾十人或上百人傳菜，人人用手摸一遍，把疫情的溫暖傳到千家萬戶」。目前該文章已遭刪除，但網路上仍有許多截圖和影片。

不過「徒手傳菜」已經不是第一次，在封城期間，包括上海、西安都曾出現過「人力傳菜」的「宣傳」，也讓網友表示「疫區傳統節目，上海也表演過，一個板車能解決的事非要這麼演」。

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