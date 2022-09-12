批民進黨是割腕自殘　黃金春要把鄭寶清支持度拉到20%

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黃金春指出，桃園市最初有4人有意爭取黨內出選，沒辦初選沒關係，鄭文燦還特別推薦從新竹來的林智堅給黨主席蔡英文，結果林因論文門風波退選，黨又不辦初選，桃園還有4個人在等著，黨又直接點名給鄭運鵬，「鄭文燦就是借刀，把桃園想參選的優秀人才殺掉，所以我說他借刀殺人，結果殺到自己人，血流不止。」
黃金春提到，早期鄭文燦有一段時間曾稱林智堅不在桃園政治版圖內，後來很可能桃園幾位有意參選的人，鄭文燦都不滿意，所以才會向蔡英文推薦林智堅，要蔡徵召林；黃還爆料，當時立院黨團總召柯建銘也曾打電話給他，說帶林去見他尋求支持，但黃拒絕表示「他(指林智堅)靠鄭文燦一個就夠了，不用來找我」，柯還緩頰要黃為了黨忍耐一點，要支持林，黃金春當時回應「我為了黨4、50年已經夠了，不願意再為這種黨出這個力」，明白表示不願再替民進黨背書。
黃金春還說，鄭文燦一開始也是五星級市長，但到了第二任市長，桃園市卻變成了六都倒數，他表示，桃園市升格後，年度預算超過千億，但鄭文燦很多都是拿來搞包裝、整天辦活動，在地人其實都希望如果這麼多預算，希望能真正為桃園做事，而非做表面功夫。
對於很多人質遺鄭寶清之前選立委連任都選輸，為何這次還要出來選市長?黃金春說，鄭寶清因為個性使然，當初競選立委連任時一直認為自己會當選，最後大意失荊州，但桃園因地理人文環境特殊，選民不喜空降，再者國民黨跟民進黨這段時間給老百姓的印象都非常差，疫苗問題連年輕人都氣得要死，在野國民黨也監督不好，民進黨才這麼囂張、官僚傲慢，兩黨在地方上全國都一樣，人民對藍綠都很失望，現在桃園市長選戰變成了四腳督，若能在月底前讓鄭寶清的支持度拉升至20％，就有機會打贏這場選戰。