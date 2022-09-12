SPA會館「掛羊頭賣狗肉」 中秋連假鬆一下卻遭警送辦
高市警局苓雅分局日前獲報轄區中正一路某養生SPA會館「掛羊頭賣狗肉」，主打精油按摩卻非法色情交易，並在網路刊登各種挑逗性的情色圖片攬客，轄區凱旋派出所於日前執行正俗專案取締行動時當場查緝逮獲2男2女，查扣潤滑液、保險套等證物，陳姓負責人依妨害風化罪送辦，女服務生與男顧客，則依違反社維法重罰。
苓雅分局接獲情資在轄區中正一路某美容SPA養生館疑似暗中從事色情性交易，經苓雅分局專案人員連日探訪蒐證後於10日下午5時許在外埋伏，見客人陸續入內消費，員警先喬裝消費顧客入內詢問消費模式，並趁機控制櫃檯負責人陳男。隨後支援警力也分別在2、3樓查緝，包廂聽見有聲響，警方表明身分，順利查獲從事性交易的2對男女，分別是65歲梅男、38歲黃女及41歲莊男、23歲武女。
凱旋所所長邱中均表示、經警方調查，該美容Spa會館在網路刊登各種暗示性、挑逗性之情色文字廣告及圖片攬客，並以新台幣2000元的價錢從事全套性交易，女服務生再依比例與店家抽成；在警方查緝過程中，顧客及小姐見警方房門查緝時，還分別躲藏在廁所等空間，卻仍遭警方查獲並當場查扣潤滑液、保險套、現金等證物。
邱中均也說，全案陳姓負責人依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，女服務生與男顧客，則依違反社會秩序維護法裁處重罰。另後續苓雅分局將運用第三方警政策略，結合市府相關主管局處，針對涉案SPA會館業者進行聯合稽查，以擴大執行成效。警方訊後將陳姓負責人依妨害風化罪移送雄檢偵辦，女服務生與男顧客，則依違反社維法裁處重罰。