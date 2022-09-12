紐西蘭解禁迎夏天！總理宣布入境免篩檢、鬆綁口罩強制令
紐西蘭自新冠疫情爆發以來就被讚為「防疫模範生」，隨著疫情逐漸降溫，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今宣布將取消大部分的防疫政策，明起邊境防疫政策全面解除，旅客想入境也不再需要先經過PCR篩檢或提供疫苗證明，政府本月也將結束提供疫苗服務，國內更是鬆綁強制佩戴口罩禁令。
紐西蘭總理阿爾登今（12）公布防疫政策規定將進一步鬆綁，阿爾登先是多次向所有國民致謝，表示她從心底感謝所有人，「疫情絕非一己之力可阻擋的」，唯有眾人在疫情期間的忍耐才能換來現在的防疫成績；她也指出自今年2月來，紐國接種疫苗狀況良好，確診與住院人數皆在控制範圍內，加上各國防疫解禁後與南半球夏天即將來臨，此時紐西蘭已經有能力向前邁進，更能藉此刺激經濟復甦。
阿爾登宣布，明起紐西蘭將迎來邊境全面開放的新里程碑，包含旅客、機組人員的疫苗證明要求將取消，入鏡篩檢則從強制改為鼓勵，國內防疫規定則免除大部分地區配戴口罩的規定，惟部分醫療機構或長照中心仍須配戴。
此外除了確診者仍得接受7天隔離外，密切接觸者免隔離，而確診者若年紀超過65歲以上（原住民則為50歲以上），可向政府領取免費抗新冠藥物，全國確診病例報告也將由每天報告改為每周報告。
阿爾登最後補充，雖然解除防疫措施短時間內會讓整體疫情狀況看似變糟，但事實是一切終將好轉，而紐西蘭已經準備好迎接即將到來的旅遊旺季了。