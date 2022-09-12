名家論壇》單厚之／陳時中仇恨值大爆發

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最近有些網友形容，陳時中最近的表現像2014年的連勝文，「做什麼都被噓爆」。當年的連勝文幾乎事事都「種瓠瓜生菜瓜」，所有的動作都適得其反，想要洗白卻變得更黑。若從這角度來看，今天的陳時中真的頗有相似的味道，一個免治馬桶，居然可以吵這麼多天，就連提告都被網友再酸一波。
日前，慈濟基金會執行長顏博文接受媒體專訪時，談到去年採購BNT疫苗的過程。雖然慈濟發了聲明強調都是媒體曾經報導過的內容，並無所謂的秘辛，但仍然在政壇掀起了不小的波瀾。藍、白兩軍同聲指責陳時中擋疫苗，政府謀財又害命。
對於擋疫苗的指控，陳時中今天以「腦袋有問題」、「我是瘋子嗎？」等充滿情緒性的方式回應。周玉蔻則將砲口指向慈濟，結果引發慈濟支持者的強烈不滿，跑到《放言》去咬人。
陳時中和民進黨有沒有擋BNT，信者、不信者心中都各自有一把尺，從一開始的擋東洋、民進黨吳姓立委介入雅各臣，到後來鴻海、台積電申請買BNT，郭台銘下最後通牒，這些所有的事情，其實去年都已經吵過一遍。只是當時民進黨和陳時中的支持度仍高，雖然社會議論頗多，並沒有對民進黨政府造成嚴重傷害。
陳時中當時雖然把這些問題應付過去，但並沒有提出能讓人接受的解釋，這些被蓋住的民怨，就成了對陳時中和民進黨政府的「仇恨值」。民進黨支持度高、身體強壯時，這些都不是問題，一旦抵抗力下滑、不足以蓋住這些問題，這些膿瘡就立刻爆發開來，難以收拾。
前一陣子的疫苗合約封存30年和近來擋疫苗的議題，都是類似的狀況。去年的「神時中」可以輕鬆應對，如今的「病時中」左支右絀。
民進黨可以認真回憶一下，從7月10日選對會徵召陳時中至今2個月，除了「論文門」延燒的1個月之外，台北市長參選人陳時中絕大多數的時間，都被「前指揮中心指揮官陳時中」拖累，疲於奔命的回應來自四面八方的質疑，而無法提出政見或對其他候選人做出有效的攻擊，導致支持度一直無法成長。
陳時中今天的狀況，就是民進黨不相信、不承認的「仇恨值」大爆發，只要有一點風吹草動，網民就會把所有的舊帳重新翻一遍，只要有一點點的瑕疵，反對的聲音就會撲天蓋地而來，讓陳時中陣營不堪其擾、瀕臨無法承受的邊緣，失去理智提告的結果，讓所有的批評再次變本加厲。
陳時中本質上就是這樣一個商品，這樣情況到選前都很難改變，陳時中不僅無暇去擴展中間和年輕選票，連要維持基本盤都會有點辛苦。試想，從免治馬桶到告網民、再到得罪慈濟，對陳時中和民進黨的基本盤，是加分還是減分？
陳時中對民進黨的影響不僅限於北市。陳時中讓民進黨的「空優」變成「空劣」，網路戰潰不成軍。偏偏民進黨又把年底的勝負壓在陳時中身上，所以無視陳時中對其他縣市選情的負面影響，任由陳時中淹沒所有議題、繼續拉高整體的仇恨值，讓其他縣市的選情雪上加霜。
●作者：單厚之／資深媒體人
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