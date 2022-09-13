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財經小辭典／外銷訂單與出口值差在哪？為何數值兩樣情

▲明明都是代表出口，為何7月出口值與外銷訂單數值卻呈兩樣情？（圖／NOWnews資料照片）
▲明明都是代表出口，為何7月出口值與外銷訂單數值卻呈兩樣情？（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-13 11:14:47

根據財政部所發佈的7月出口值統計，隨著iPhone拉貨效應以及車用晶片需求迫切助攻，7月出口值達433.2億美元，創歷年單月次高，締造連25紅的佳績，然而，由經濟部統計處公布的7月外銷訂單卻因通膨壓力、終端需求走弱而翻黑。明明都是代表出口，為何數值卻呈兩樣情？

出口和內需是國內經濟雙引擎，因此許多產業、企業或是經濟學者會藉由研究相關指標，觀察國內景氣趨勢變化。以台灣來說，觀察出口的重要指標分成由經濟部統計處發布的每月外銷訂單，以及由財政部所發佈的台灣出口總值，兩者最大的不同之處在於，出口總值是從台灣出貨，通過海關輸出到國外的實質出口金額，外銷訂單則可做為出口的「領先指標」。

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為因應市場變動的特性，各式經濟指標可拆分成3種類型，領先指標（Leading Indicator）、同時指標（Coincident Indicator）、以及落後指標（Lagging Indicator）。

領先指標顧名思義即是能「領先預測景氣或市場價格變化」，主要功能為提前反應經濟，預測未來走向。而外銷訂單是根據外銷廠商承接國外客戶貨品訂單額度，所編製而成的統計資料，這些訂單在經過數月後，才會轉化成為外銷金額數據。

一般來說，會以年增率作為衡量外銷訂單興衰的基礎，當外銷訂單年增率趨勢持續上升時，代表廠商接單金額續揚，也同樣顯示未來實際出口表現暢旺；當接單金額下降，外銷訂單年增率走弱，代表實際出口值即將轉淡，嚴重的話恐面臨下行挑戰。

當媒體報導7月出口規模達433.2億美元，續創佳績時，各界卻擔憂下半年出口疲弱，因為7月外銷訂單年增率下探，經濟部又預估8月將連2黑，即是在暗示台灣接下來的出口即將面臨衰退的危機，而此時的實質出口好成績，早已在數月前的外銷訂單中就已提前預告。

不過，之所以是「提前反應的指標」，代表與實際表現上仍有差距，但方向一致。以直觀方式思考，先接單才會有出口，但仍然會出現訂單與出口不一致的情形，例如由國內接單，但由國外轉單或生產，便是「有訂單，沒出口」，造成訂單金額與出口總值有落差最常見的例子。

除了經濟部所發佈的外銷訂單可提前反映未來出口表現外，由中華經濟研究院所公布的製造業採購經理人指數（PMI）中的「新增訂單」指數也是其中一個觀察出口的領先指標。值得注意的是，8月新增訂單指數已連續5個月緊縮，是指數由2020年6月以來最快緊縮速度，顯見下半年出口並不樂觀。

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