財經小辭典／外銷訂單與出口值差在哪？為何數值兩樣情

出口和內需是國內經濟雙引擎，因此許多產業、企業或是經濟學者會藉由研究相關指標，觀察國內景氣趨勢變化。以台灣來說，觀察出口的重要指標分成由經濟部統計處發布的每月外銷訂單，以及由財政部所發佈的台灣出口總值，兩者最大的不同之處在於，出口總值是從台灣出貨，通過海關輸出到國外的實質出口金額，外銷訂單則可做為出口的「領先指標」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
領先指標顧名思義即是能「領先預測景氣或市場價格變化」，主要功能為提前反應經濟，預測未來走向。而外銷訂單是根據外銷廠商承接國外客戶貨品訂單額度，所編製而成的統計資料，這些訂單在經過數月後，才會轉化成為外銷金額數據。
一般來說，會以年增率作為衡量外銷訂單興衰的基礎，當外銷訂單年增率趨勢持續上升時，代表廠商接單金額續揚，也同樣顯示未來實際出口表現暢旺；當接單金額下降，外銷訂單年增率走弱，代表實際出口值即將轉淡，嚴重的話恐面臨下行挑戰。
當媒體報導7月出口規模達433.2億美元，續創佳績時，各界卻擔憂下半年出口疲弱，因為7月外銷訂單年增率下探，經濟部又預估8月將連2黑，即是在暗示台灣接下來的出口即將面臨衰退的危機，而此時的實質出口好成績，早已在數月前的外銷訂單中就已提前預告。
不過，之所以是「提前反應的指標」，代表與實際表現上仍有差距，但方向一致。以直觀方式思考，先接單才會有出口，但仍然會出現訂單與出口不一致的情形，例如由國內接單，但由國外轉單或生產，便是「有訂單，沒出口」，造成訂單金額與出口總值有落差最常見的例子。
除了經濟部所發佈的外銷訂單可提前反映未來出口表現外，由中華經濟研究院所公布的製造業採購經理人指數（PMI）中的「新增訂單」指數也是其中一個觀察出口的領先指標。值得注意的是，8月新增訂單指數已連續5個月緊縮，是指數由2020年6月以來最快緊縮速度，顯見下半年出口並不樂觀。