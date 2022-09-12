《天堂M》荒野之戰雙月改版9/12預登 槍手化身近戰剋星
由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》今(12)日搶先公開【荒野之戰】雙月改版消息，將於9月率先推出「槍手」職業全面革新，新增傷害加成與控場技能、化身近戰剋星。10月接連台版神秘活動也將陸續推出「SEASON PASS：TRIGGER」、全新傳說級/英雄級等變身/魔法娃娃、全新大師副本「艾歐丁城堡」等改版內容，連續兩個月帶給玩家豐富的各式新活動。
《天堂M》官方於9/12 14:00開放【荒野之戰】雙月改版預先登錄，完成預約可依伺服器選擇「Mr.斯摩格的獎勵箱」或「Mr.斯摩格的支援箱」，開啟可獲得：「最高級變身/魔法娃娃抽卡包(活動)」、「+3倫提斯耳環/史奈普戒指/印章選擇箱(活動)」等超豪華獎勵。其中「Mr.斯摩格的幸運方塊(活動)」，每日可開啟一次，總共可開箱50次，有機會獲得：「守護石」、「高級變身/魔法娃娃抽卡包(活動)」、「技能卡抽卡包箱(活動)」、還有傳說級稀有獎勵。
歡慶【荒野之戰】雙月改版即將上線，官方特別推出「SEASON PASS：TRIGGER」，於9/28前透過天幣購買，根據活動方式可獲得2張「特殊魔法娃娃合成」及「特殊變身合成」的GAMA COUPON。改版後「紀念簽到」活動再放送2張「符石復原」及「技能合成」GAMA COUPON，詳情獲得方式請鎖定官網公告說明。
【荒野之戰】雙月改版首波重點「槍手」職業優化，將追加「和平使者」及「天外救星」重點技能，調整連擊技能傷害加成、PVP追加控場技能，大幅增加抗坦及反屏障能力，讓「槍手」兼具高輸出傷害與完美控場能力，成為PVP戰場上的近戰剋星。
9月內容中也將同步優化「龍鬥士」及「暗黑騎士」技能，強化攻擊範圍能力。後續也將分別推出多項活動，包含：新增變身/魔法娃娃，變身新增傳說級「Mr.斯摩格」及英雄級「女僕安娜」，魔法娃娃新增神話級「巴拉卡斯」、傳說級「黑暗哈汀」、英雄級「天上騎士」；全新大師副本「艾歐丁城堡．納格巴斯的禮拜堂」，推出高難度大師副本，擊殺副本怪物可獲得武器「埃斯卡洛斯系列武器」、「英雄製作秘笈」等道具；傲慢之塔除了副本範圍擴充外，也將翻新BOSS外觀、添加全新怪物，不同樓層追加怪物擊殺獎勵及全新收藏品效果。
- 全新神話技能「和平使者」：攻擊時機率賦予懸賞令DEBUFF，獲得DEBUFF對象將受到4連發攻擊，且無法解除。
- 全新傳說技能「天外救星」：根據技能學習狀態增加能力值，依照距離增加傷害倍率。
- 技能優化「充能射擊」：魔法彈系列技能變更為充能類型技能，成功充能可提升命中率及擊退效果。
- 技能優化「格勒西亞人護盾」：受到攻擊時機率發動護盾，可抵擋傷害。