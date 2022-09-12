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陳庭榕與韓國合作《1:1:2》　「詩詞糖字」探索移民歷史

▲旅奧台灣藝術家陳庭榕（中）用毛筆沾糖水，寫下韓國藝術家朗誦的詩。（圖／文化部提供）
▲旅奧台灣藝術家陳庭榕（中）用毛筆沾糖水，寫下韓國藝術家朗誦的詩。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-12 18:19:43

文化部駐洛杉磯台灣書院、麥克藝術與建築中心與奧地利駐洛杉磯總領事館跨國合作，9月9日至11日以南加州知名指標建築辛德勒之家（Schindler House）為舞台，呈現由旅奧台灣藝術家陳庭榕主創、韓國藝術家Miae Son及Yela An協作的行為藝術作品《1:1:2》，參演者以毛筆沾糖水寫詩，盼以「詩詞糖字」消化、理解及內化各大洲對甜味、消費和移民歷史的探索。

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文化部今（12）日指出，陳庭榕為台灣新銳表演和雕塑藝術家，於維也納美術學院學習表演藝術和雕塑，曾獲2018年維也納藝術館獎、2019年MAK-Schindler獎學金、MAK藝術家和建築師駐村計畫（2019-2020），並獲選文化部「2020台北藝博Made in Taiwan新人推薦專區」等獎項。

文化部表示，《1:1:2》重現20世紀場景氛圍，3場演出分別邀請詩人暨南加州大學戲劇評論研究教授鄭美玲、TaiwaneseAmerican.org總編輯陳文羿、韓裔詩人Jessica Kim分享詩作，以亞洲的傳統詩歌形式及結構為中心，貢獻文本。

該演出分成3段進行，參演者先以毛筆沾糖水寫詩、定型後朗讀，續待糖字消融。藝術家希望在分享可食用的「詩詞糖字」時，一起「消化」、「理解」及「內化」各大洲對甜味、消費和移民歷史的探索，同時，以亞洲歷史、文化藝術及性別觀點發聲，解構被浪漫化、表徵與角色化的亞洲文化投射和移民形象。

駐洛杉磯台灣書院表示，本次展演由台、奧、美、韓跨國合作，並邀請當地詩人、作家分享故事及經驗，藉由結合多重文化及社會脈絡的行為藝術創作，為南加州建築與藝術界重要盛事「辛德勒之家百年紀念」獻上別具巧思及意義的祝賀。
 
辛德勒之家由奧地利裔建築師魯道夫辛德勒（Rudolph Michael Schindler）設計，被視為洛杉磯第一座現代住宅建築，也是20世紀初思想家聚集的前衛沙龍。1994年由維也納應用美術館與奧地利藝術、文化、公務制度暨體育部接管，以維護及推廣辛德勒的建築。

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