許維恩肉貼王家梁被吐槽「像拍謎片」 高EQ回應圈粉了
王家梁昨（11）日歡度35歲生日，和老婆許維恩在海島馬爾地夫共度美好假期，夫妻拍了性感寫真曬恩愛，許維恩穿著性感泳衣，像無尾熊般擁抱另一半，雙腿緊纏王家梁腰間，肉體緊貼的姿勢讓旁人看了害羞，有網友忍不住開酸「拍A片很適合」，她高EQ回應圈粉了！
許維恩發文祝賀王家梁生日，放閃「Happy birthday to my dear husband，遲來的生日快樂，希望你永遠一切順心如意，平安健康、身心靈都感受到富裕和快樂，王家梁Love you，感恩有你陪伴在我身旁守護我」，語氣充滿幸福。
而許維恩經常性的放閃文，多數粉絲都樂意見證幸福，敲碗要看性感寫真的後續發展，部分網友則略有不滿，留言「拍A片很適合」，許維恩沒有發怒，略為無奈地說「應該點閱率破億」，還有人質問：「真的覺得有必要一直在po這種東西嗎？」她也回應：「因為在我喜歡分享喜悅和攝影大哥的作品」，還有人暗酸「越閃離越快，這是不變的定律」、「閃到我很想吐出來」，讓男星黃豪平看不下去，開嗆「樓下那些看不慣的人，你們自己又要追蹤又要嫌，這不就是跑到人家的家裡然後嫌人家裝潢？」要酸民趕緊退散，引發熱烈討論。