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羅志祥回歸台灣綜藝主持！網曝「1大優勢」：真的會想看

▲羅志祥主持台灣實境新節目《從零開始》，掀起網友們熱議。（圖／君鴻整合行銷提供）
▲羅志祥主持台灣實境新節目《從零開始》，掀起網友們熱議。（圖／君鴻整合行銷提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-12 19:03:222022-09-12 19:07:33

台灣藝人羅志祥，走出過往感情風波後，努力積極復出，人氣逐漸回溫，從跨年演出再到小巨蛋演唱會都是好評不斷。怎料，10日竟傳出羅志祥睽違已久，再度接下台灣綜藝節目的主持棒，消息曝光後不少網友相當期待。

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據悉，羅志祥10日確定和李玖哲、鼓鼓（呂思緯）、李佳穎、寶兒和網紅洛克錄製實境秀《從零開始》，內容為大家共同合力從一片荒蕪，全心打造一座夢幻的露營度假勝地，陣容非常龐大，預計在2023年播映。

▲《從零開始》主持群。（圖／君鴻整合行銷提供）
▲大多網友對於羅志祥重新接下節目主持棒的消息，給予正面評價。（圖／君鴻整合行銷提供）
消息傳到PTT後，雖然還是有網友不太看好，但大多人都給予正面評價，紛紛留言「會想看耶」、「露營是有趣題材」、「推！終於有好看的了」、「羅黑到時候看到收視率好又要哭了」。

也有另一派人指出羅志祥的最大優勢「綜藝感」「不管私德的話他真的是天生藝人」「以綜藝效果來講，他算滿強的」「羅豬的實境蠻強的」、「不算是有吸引力的卡司，但可能錄起來化學反應很好也說不定」、「小豬搭誰我覺得都可，綜藝能力太強」

更有人直言，「台灣中生代主持人還真的沒有一個主持明顯贏他的」、「本來就是啊，多虧以前不紅在綜藝方面歷練過+娛百主持、 TV搜查線、旗開得勝、你要去哪裡，玩得比現在大多了」、「單純以綜藝而言，中生代是羅頂尖沒錯」。

▲羅志祥小巨蛋開唱。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.09）
▲羅志祥挺過一連串負面風波後，人氣竟逐漸回溫，話題不斷，也被網友大讚是天生的藝人。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.09）
事實上，現年43歲的羅志祥，從1996年以「四大天王」模仿大賽出道後，為了跨足主持界就拜胡瓜為師，之後不僅主持多部綜藝節目，就連戲劇、歌唱方面都表現亮眼，成為台灣最知名的三棲藝人，更譽有「亞洲舞王」之封號，是許多人的青春回憶。

直到2013年後，羅志祥才逐漸把事業轉至中國市場，演藝事業一飛衝天，雖然歷經一連串的風波，讓他幾乎淡出演藝圈，所幸沉寂1年之久，才終於在2022年花蓮跨年晚會上正式復出，表演內容也廣受好評。（編輯：詹鎰睿）

▲網友在北京機場巧遇羅志祥。（圖／翻攝微博）
▲▲羅志祥不僅接下台灣節目主持棒，日前更被拍到現身北京機場錄製節目，人氣持續回溫中。（圖／翻攝微博）

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