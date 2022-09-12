羅志祥回歸台灣綜藝主持！網曝「1大優勢」：真的會想看

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消息傳到PTT後，雖然還是有網友不太看好，但大多人都給予正面評價，紛紛留言「會想看耶」、「露營是有趣題材」、「推！終於有好看的了」、「羅黑到時候看到收視率好又要哭了」。
也有另一派人指出羅志祥的最大優勢「綜藝感」，「不管私德的話他真的是天生藝人」、「以綜藝效果來講，他算滿強的」、「羅豬的實境蠻強的」、「不算是有吸引力的卡司，但可能錄起來化學反應很好也說不定」、「小豬搭誰我覺得都可，綜藝能力太強」。
更有人直言，「台灣中生代主持人還真的沒有一個主持明顯贏他的」、「本來就是啊，多虧以前不紅在綜藝方面歷練過+娛百主持、 TV搜查線、旗開得勝、你要去哪裡，玩得比現在大多了」、「單純以綜藝而言，中生代是羅頂尖沒錯」。
事實上，現年43歲的羅志祥，從1996年以「四大天王」模仿大賽出道後，為了跨足主持界就拜胡瓜為師，之後不僅主持多部綜藝節目，就連戲劇、歌唱方面都表現亮眼，成為台灣最知名的三棲藝人，更譽有「亞洲舞王」之封號，是許多人的青春回憶。
直到2013年後，羅志祥才逐漸把事業轉至中國市場，演藝事業一飛衝天，雖然歷經一連串的風波，讓他幾乎淡出演藝圈，所幸沉寂1年之久，才終於在2022年花蓮跨年晚會上正式復出，表演內容也廣受好評。（編輯：詹鎰睿）