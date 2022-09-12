「三颱共舞」罕見？別緊張太平洋很大的：光去年就有2組
今年颱風真是不鳴則已，一鳴驚人！今（12）日下午2時在硫磺島西南方海面上又有一個熱帶性低氣壓生成，中央氣象局預估，這個熱帶性低氣壓最快在48小時內有機會發展成為輕度颱風，一旦生成將是今年第14號颱風「南瑪都」。對此氣象局今也說明「準颱風」南瑪都目前距離台灣1800公里遠，應不會直接影響到台灣。不過如果南瑪都生成的話，又會重演2021年「三颱共舞」的天氣現象。至於甚麼是三颱共舞？去年又有甚麼案例呢？以下整理讓你一次看懂。
「三颱共舞」顧名思義為三個颱風同時在洋面上形成、移動，看似驚人，不過氣象局解釋這並不是「奇觀」，更驚訝的是，這一天氣現象幾乎年年都有。由於太平洋洋面非常廣大，同時容納3個以上颱風綽綽有餘，但是否會影響台灣，就要看當時的大氣環境而定，若其中某一到二個颱風順著導引氣流，或是颱風之間互相牽引改變方向，都可能往台灣直撲而來。因此氣象局特別提醒民眾，不必過度緊張但也不可掉以輕心，按照往年紀錄，三颱形成常見有其中一颱就會逼近台灣，不容小覷。
至於三颱鼎立案例，氣象局預報員劉宇其表示，2021年8/4、8/5兩天曾陸續生成三個颱風，分別名為「盧碧」、「銀河」、「妮妲」，其中只有盧碧颱風對台灣有影響，其餘兩個在台灣東北海域生成後直接轉往日本，持續移動了4到5天後接連消散；另外，同一年10月國慶連假前，分別生成「獅子山」、「圓規」、「南修」，所幸當時三颱都沒有對台灣造成影響，持續移動了大約一週左右就消散。如果這次熱低壓生成南瑪都颱風，就很有可能再形成「三颱共舞」現象。