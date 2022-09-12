本土+25346　今無50歲以下死亡、兒少重症個案

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指揮中心說明，今日新增237例境外移入個案中，為125例男性，112例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)，美國、泰國、日本、澳門及菲律賓（各2例），新加坡、阿拉伯聯合大公國、韓國及馬來西亞（各1例）移入。另212例感染國家調查中。入境日期介於今年8月12日至9月11日。
指揮中心統計，截至目前國內累計16,795,385例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,080,974例排除），其中5,707,688例確診，分別為30,899例境外移入，5,676,735例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,312例COVID-19死亡病例，其中10,296例本土，個案居住縣市分布為新北市2,183例、臺北市1,152例、臺中市1,037例、高雄市967例、臺南市790例、桃園市781例、彰化縣605例、屏東縣415例、雲林縣324例、南投縣303例、苗栗縣257例、嘉義縣244例、基隆市224例、宜蘭縣211例、花蓮縣172例、嘉義市166例、新竹縣165例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55085
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