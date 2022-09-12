與無黨籍議員參選人策略聯盟　鄭寶清：深藍深綠都在減少

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今（12）日下午與9位無黨籍桃園市議員參選人聯合召開策略聯盟會議，商討相互合作競選的策略以及相關事項。鄭寶清表示，現在整個台灣政局改變就是深綠、深藍都在減少，淺綠淺藍和中間選民大幅增加，希望所有在野黨能夠團結一致往前走，把人民的心真正放在心上。





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