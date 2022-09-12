與無黨籍議員參選人策略聯盟　鄭寶清：深藍深綠都在減少

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今（12）日下午與9位無黨籍桃園市議員參選人聯合召開策略聯盟會議，商討相互合作競選的策略以及相關事項。鄭寶清表示，現在整個台灣政局改變就是深綠、深藍都在減少，淺綠淺藍和中間選民大幅增加，希望所有在野黨能夠團結一致往前走，把人民的心真正放在心上。
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鄭寶清表示，現在整個台灣政局改變就是深綠深藍都在減少，淺綠淺藍跟中間選民在大幅增加，強調為人民做事的心，不分顏色、政黨、放棄藍綠，真正考慮人民需求就會得到人民一致的認同，希望所有在野黨能夠團結一致往前走，把人民的心真正放在心上。鄭寶清強調，很清楚團結力量大，希望為桃園做事，無論市長或議員，都要團結一致
「在地挺在地，瞭解地方人才能為地方做事」鄭寶清指出，今日結盟的成員了解地方、深耕地方，真正為人民付出，「了解人民需求，就是要在地、在行、在心，才能創造桃園更美好的未來」，未來無論空戰或陸戰或親自與民眾互動拜訪，各候選人將以串聯合作宣傳造勢的作法，突破⽬前逐漸被主流媒體的刻意封殺局⾯，讓桃園市⺠可以充分瞭解他們想要為桃園百姓共創未來美好家園的努⼒與決⼼。至於競選團隊名單，鄭寶清說將陸續公布，目前名單已經成形，有來自台灣各地不分黨派，大家團結一致。
鄭寶清透露，初步達成資源共享合作項⽬，包括有合掛競選看板或布條、製作聯合⽂宣⼝罩、短影⾳影⽚、資料宣傳，以及重要⾏程或造勢活動的聯合⾏動;未來還會有更多相互奧援的政治與政策議題來分進合擊，包括鄭寶清與台北市⻑參選⼈蘇煥智、台南市⻑參選⼈許忠信等⼈及多位社會菁英，近期正在合作串聯推動的「⼆次⺠主運動連線」，也即將正式登場，串聯各地的縣市議員參選⼈共同合作推動深化台灣的⺠主，為台灣打造更加清明、透明且更公平、公正的政經社會環境。