通膨緩！施俊吉估央行升息幅度不大　台股走出熊市要再等

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施俊吉今日也難得現身，針對日前民團經濟民主連合指稱台灣金聯董事長施俊吉疑似協助台蘋香港清盤人，代理執行台蘋資產管理，他也出面駁斥並指稱這根本是汙名化台灣金聯公司「疑似配合台灣蘋果日報執行資產管理」，更誣指他本人「在我國境內執行港版國安法」，嚴重損及公司商譽，更妨害本人名譽至鉅。
施俊吉解釋，當天其實是台灣金聯公司總經理郭文進與資深協理何祖睿受財訊集團董事長謝金河邀請，接受電視台有關「國內都市更新與為老建物重建議題」的專訪，台灣金聯算是路人甲，卻被說成是執行港版國安法，而且他本人根本沒有出現在那裡。
在台灣金聯發出聲明澄清後，沒想到經濟民主連合變本加厲指稱「瓜田不納履，李下不整冠，蘋果日報往來金融機構均不應前往蘋果日報大樓」，施俊吉更是不滿，因為他們不但沒有為台灣金聯澄清，還直指在這敏感的時間與個案上，台灣金聯前往用意為何？
施俊吉強調，台灣金聯從未接受任何境內外公民營機構及個人委託辦理蘋果日報的資產管理事宜，公司的名號、商譽及他本人擔任公前後的政治信譽，都是有目共睹並可接受檢驗，他也質疑經濟民主連合是為了獲取網路聲量，不惜損害及毀壞無辜第三者名譽，要求經濟民主連合召集人賴中強、研究員許冠澤及歐栩韶應立即對外公開收回不實指控並道歉，否則台灣金聯必不容忍，將藉由法律途徑維護權益。
除了出面維護台灣金聯及他本人商譽及信譽之外，對於通膨導致美國持續升息，進而引發全球金融市場動盪，施俊吉也提出他的看法。他表示，由於美國持續升息，在台美利差擴大之下，對全世界包括台灣都會有影響，美元會越來越強，所有錢都往美國跑，美元需求增加，美元價值就會上漲，這對尤其是有很多外債的第三世界國家，若以美元計價還本還算壓力會更大，對他們是很悲慘的事，這也會影響美國所有進口國的出口產業，當然也會影響台灣，很多外資也不太有意願回台灣，今年外資已賣超台股逾兆元，等於匯出去就賺錢，全球資產除了美元外，其他幾乎都跌入熊市，利差若太大無法留住資金。
他說，台股今年6月中旬跌掉20%，按照定義台股進入熊市，即便今日上漲200多點，從大盤指數來看仍跌了19%，台股從6月至今都很低迷，低迷原因就是跟著美股走，「美股好，台股不可能不好，美股糟，台股不可能不糟」，接下來就要看美國通膨及聯準會貨幣政策能否引導美國走出健康未來，那時台股才能恢復原來樣貌，只是在這之前很難預測台股何時能走回來高峰，可能需要繼續觀察。
至於外資流出對台股的影響，施俊吉認為台股現值跌到剩50兆元，但外資持有台股約4成，也就是說外資持有20兆元，即便股今年外資流出1兆元也才占5%，大家要對台股有信心，當然，在台美利差擴大下，台股要坐直升機起飛的力道會小一點。
對於強勢美元問題，他提到，匯率、利率及美國政策走向都會導致對國際需求減弱，就台灣訂單觀察，台積電還有高階製程，應不至於受到太大影響，只是長期仍要密切觀察。
在房市部分，施俊吉坦言，這一年多來確實感受到房價上漲趨勢，但他覺得漲幅有受到很好控制，主要來自央行幾波的選擇性信用管制及財政部實施的房地合一稅2.0，打炒房政策有奏效。至於房價會不會下跌？他覺得恐怕還要隔一段時間長期觀察，房市不可能像股市一天漲那麼多，房屋資產基本上反映整個經濟基本面及台股長期趨勢資產，但相較其他國家漲幅，台灣仍算平穩及平緩的，這部分要感謝央行及財政部等打炒房政策，的確對房市產生穩定作用。