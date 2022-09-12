帶孩子出門壓力大、好崩潰？　社會氛圍不友善是主因

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兒福聯盟林志嘉董事長表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。
硬體設施待改進 ６寶媽曾受網友批評
育有六寶的陳珮芬分享養育六個孩子一路上的經歷，育兒11年的他們雖然有感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間，如硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母；社會氛圍的不友善更是明顯，不止餐廳訂位店家聽到兩大六小就拒絕訂位。
此外，她也提到當初在粉絲團上分享懷第六胎就遭到網友的批評，印象深刻的酸言酸語包含「貧窮沒事做的人才生那麼多胎」、「慾望把持不住」等。
職場環境不友善育兒父母 最大困境是時間
黃瑽寧醫師則說，不同的家長有不同的教養方式，而大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，父母進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
不願生育 社會態度恐是其一原因
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因。至於如何創造親子友善的社會氛圍，以親子餐廳為例，只用商業化的手段去解決對育兒家庭不友善的社會氛圍不太足夠，難以增進育兒家庭和未生育家庭彼此的理解；而育兒家庭仍存在性別不平等的問題，他自己研究發現孩子學齡前媽媽受到的影響比爸爸多。
教育孩子不容易 需社會多一點包容、支持
兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使-林心如也分享，自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55056
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