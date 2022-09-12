名家論壇》膝關節／《超人力霸王》：兒時浪漫成真

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而且很有趣的是，因為這兩套作品的日文原本片名都有著「シン」，可以解釋為「新、真，甚至是神」，不過當初《正宗哥吉拉》選擇了一個比較商業氣勢的片名，這回反倒是《新‧超人力霸王》忠於原意，再對照庵野秀明下一個特攝作品《新‧假面超人》，看來庵野秀明在創作之年要有可能完成這套特攝三部曲的偉大壯舉。
《新‧超人力霸王》一方面還原當年《超人力霸王》的電視情節，特別是主角超人力霸王為何會跟主角「合體」？然後登場的怪獸們順序，還真是有先後關係之別。如果不是粉絲，單純看怪獸群戰隊出場對決也有很濃厚的特攝趣味，有種拙劣的特效與天馬行空的童趣作戰風格。某些對決動作很像狂想摔角般地荒謬，但不能否認那些超人怪獸之間的PK互毆，真是滿滿的童年回憶殺。
熱鬧的動作場面要有，但該好好思考的劇情還是存在，同時也是將過往情節濃縮上演。本片登場兩位反派角色，一位是能控制高科技的扎拉布（Alien Zarab），另一位則是看似和善且願意提供高科技技術的梅菲拉斯，甚至最後關鍵決鬥眼見就能秒殺對手卻放棄，一來重現了電視劇中情節轉折，二來則是更讓這個反派有著鮮明刻畫。
如果說扎拉布就是擅長玩弄權勢陰謀論的佼佼者，說一套做一套，還會複製分身搞敵我對立，那麼梅菲拉斯則像是一個有格調的統治者，他不走豪奪強取路線，讓地球人知道自身科技與生物基因技術跟他差距有多大，地球人是多渺小，於是片中上演了一場他讓地球人成為真正「進擊的巨人」，這段讓長澤雅美成為片中最萌的吉祥物，後面轉折令人啼笑皆非。
這幾段安排有文有武，有精采對手戲，也有出色的文戲對決。竹野內豐飾演的政府關鍵人物在《正宗哥吉拉》與本片都出場，證明整個怪物宇宙未來可能都會有他繼續前緣。而竹野內豐的存在更凸顯政治人物背後真正的領導勢力，更符合現階段日本所處的尷尬地緣政治立場。
影片結尾安排真是神來一筆，也就是超人力霸王苦苦守護地球，最後居然是自家人前來懲罰力霸王的踰矩行為，甚至為了避免地球人被其他外星文明利用變成武器化，索性前來殲滅整個地球。
這些立場相當值得玩味，光之星的超人們從守護者變成摧毀者，「禍特對」成員與外星人之間的立場、與政府機要過招等等，都讓這部看似粉絲限定的《新‧超人力霸王》有著深厚解讀趣味。在熱鬧場面之餘，《新‧超人力霸王》既重現了半個世紀的狂想，也反映了當代日本停滯不前的官僚與困局，仍舊沒有絲毫改變。
●作者：膝關節／影評人
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