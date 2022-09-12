鄭寶清也涉抄襲？藍士博、四叉貓中央大學提交檢舉函

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藍士博指出：鄭寶清所著博士論文〈國營事業民營化策略－以台塩為例〉與其出版專書《民營化策略》經過比對，發現博士論文存在許多明顯的學術瑕疵。除了博士論文少列了44本參考書籍以外，博士論文前40頁就有8處、16頁內容存在明顯抄襲、不當引用的情況，單次抄襲最多更接近800字。
四叉貓也在臉書上表示：鄭寶清在節目中誇言學生的論文相似度不能超過25%，但他自己的論文相似度卻高達35%；大量一字不改的引述別人的著作與論文；引述格式標註不清；資料出處雖然是英文原著，內文卻與國內碩士論文的內容一字不差，明顯存在抄襲的嫌疑。
針對鄭寶清「罵抄襲原來是真抄襲」的情形，藍士博與四叉貓同聲表示：就學術層面，博士論文更強調原創性與必須具備知識層面的拓展，鄭寶清博士論文拼貼剪黏自諸多論文、篇章、報導，學術價值原本就極其有限。如今又爆發不當引用、抄襲疑雲，中央大學校方應該接受檢舉，重啟調查，以維護中央大學聲譽。
除了到中央大學檢舉鄭寶清的博士論文之外，藍士博下午也親自到鄭寶清位在桃園區的服務處踢館，要求鄭說明博士論文涉抄襲爭議，藍質疑鄭的論文中有1800個字和其他著作一模一樣，「請問哪一個論文會接受1800個字內容完全相同？」鄭寶清則當場回應，「不要在那邊秀，那個中央大學都已經審核過了」；市議員參選人隨後也出面與藍「溝通」表示，學術問題應該在校園進行，若要檢舉鄭寶清論文抄襲，應該去中央大學提告，而不是不請自來，「學術問題應該留在校園 如果硬要把學術問題弄到政治問題，我認為就是作秀。」