女王國葬規定嚴！只邀元首觀禮　還得搭旅遊巴士到西敏寺

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不只在與會人士上進行嚴格限制，該份FCDO文件內容亦提及，英國政府基於嚴格的道路安全限制，建議各國元首搭乘商務客機抵達英國，因為距離倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）將無法安排私人航班或飛機起降與停放，如他們堅持要乘坐私人飛機抵英，便要前往倫敦周邊較不繁忙的機場降落，與此同時機場與國葬場地之間也禁止直接用直升機接送人員。
國葬前一天英國新王查爾斯三世將會在白金漢宮外替所有外國元首舉行招待會，而國葬當天各國元首無法搭乘自己的坐駕自行前往西敏寺，只能先行抵達倫敦西部指定地集合，再一同乘坐旅遊巴士到達國葬儀式地點西敏寺。
葬禮期間外國領導人將向女王致以長達3分鐘的敬意，官方則會為媒體錄製相關片段。國葬結束後，各國元首將步行至修道院內的院長庭院（Dean’s Yard），參加由外交大臣柯維立（James Cleverly）主持的招待會，之後再搭乘旅遊巴士回到倫敦西部的集合點取車。
FCDO文件內容指出，國葬當天也被定為英國國定假日，並強調倫敦與所有用於國葬或相關活動的官方地點，都將設置多層且全面的安全措施，除了英國王室人員外，多國元首及政要都將造訪，包括韓國總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和總督赫爾利（David Hurley），美國總統拜登（Joe Biden）亦接受邀請，由第一夫人吉爾（Jill Biden）陪同出席。