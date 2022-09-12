COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女王國葬規定嚴！只邀元首觀禮　還得搭旅遊巴士到西敏寺

▲英國女王伊莉莎白二世國葬儀式由王室負責，美媒透露詳細規定相當嚴格，預計會有上百名各國元首與配偶前往英國悼念。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世國葬儀式由王室負責，美媒透露詳細規定相當嚴格，預計會有上百名各國元首與配偶前往英國悼念。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-12 19:44:28

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬儀式預定9月19日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，由於女王在位70年與各國外交保持友好關係，預計屆時會有上百名國家元首與政要到場致意。根據美媒報導，英國政府限制僅各國元首與其配偶能參加儀式，並鼓勵各國元首盡量搭乘商業航班抵達英國，就連訪英後前往西敏寺都建議搭乘「旅遊巴士」前往。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美媒《Politico》取得女王國葬程序相關的官方文件，指出英國外交、國協及發展事務部（FCDO）在該份文件內提到，由於西敏寺內部空間有限，每個國家代表恐無法超過兩位以上，包含各國代表隨行人員與家人均不得入內，只有各國元首及其配偶或合作夥伴受邀參加國葬，若國家元首無法出席則可以選擇政府首長及高級部長等人作為官方代表。

▲英國女王伊莉莎白二世在蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡去世後，靈柩前往愛丁堡供民眾瞻仰弔念。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王國葬有近百名外國元首前往，但相關規定嚴謹程度就連這些「首長級」客人也必須遵守。（圖／美聯社／達志影像）
不只在與會人士上進行嚴格限制，該份FCDO文件內容亦提及，英國政府基於嚴格的道路安全限制，建議各國元首搭乘商務客機抵達英國，因為距離倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）將無法安排私人航班或飛機起降與停放，如他們堅持要乘坐私人飛機抵英，便要前往倫敦周邊較不繁忙的機場降落，與此同時機場與國葬場地之間也禁止直接用直升機接送人員。

國葬前一天英國新王查爾斯三世將會在白金漢宮外替所有外國元首舉行招待會，而國葬當天各國元首無法搭乘自己的坐駕自行前往西敏寺，只能先行抵達倫敦西部指定地集合，再一同乘坐旅遊巴士到達國葬儀式地點西敏寺。

葬禮期間外國領導人將向女王致以長達3分鐘的敬意，官方則會為媒體錄製相關片段。國葬結束後，各國元首將步行至修道院內的院長庭院（Dean’s Yard），參加由外交大臣柯維立（James Cleverly）主持的招待會，之後再搭乘旅遊巴士回到倫敦西部的集合點取車。

FCDO文件內容指出，國葬當天也被定為英國國定假日，並強調倫敦與所有用於國葬或相關活動的官方地點，都將設置多層且全面的安全措施，除了英國王室人員外，多國元首及政要都將造訪，包括韓國總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和總督赫爾利（David Hurley），美國總統拜登（Joe Biden）亦接受邀請，由第一夫人吉爾（Jill Biden）陪同出席。
 

女王辭世首發聲明！哈利王子感謝奶奶　提女王梅根初相遇

女王移靈愛丁堡！民眾爭看最後一眼　各地昭告新君繼位

承認新王！紐澳正式宣佈查爾斯為新元首　成大英國協共主

睽違2年半終於同框！威廉邀哈利夫婦　與凱特現身溫莎堡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀