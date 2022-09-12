▲ 台灣選手出戰 TOYOTA GR GT Cup 2022 亞洲盃

為了讓更多年輕玩家體驗 GAZOO Racing（GR）品牌精神與性能跑車，TOYOTA 自 2019 年開始即攜手 PlayStation 知名遊戲《Gran Turismo》舉辦國際性電競賽車賽事「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup（以下簡稱 TGR GT Cup）」。
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TOYOTA總代理和泰汽車分別在今年五月及八月舉辦「TGR GT Cup台灣暖身賽」及「TGR GT Cup台灣盃」，最終由周翼騰（Gmotor _SBen）、林君達（Gmotor_gpxcar）及陳昶佑（GTM_Yu-shelby）三位選手拔得頭籌，代表台灣參加10月舉辦的「TGR GT Cup 2022 亞洲盃」，與亞洲七國（台灣、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、南韓、菲律賓），共計21名頂尖高手，駕駛TOYOTA GAZOO Racing指定車款在經典賽道上同台競技，前兩名優勝者將可前往蒙地卡羅（Monte Carlo） 參加TGR GT Cup 2022世界盃總決賽，與全球頂級賽車手展開最終的冠軍對決。
「TGR GT Cup 2022 亞洲盃」本屆賽事相較去年更有挑戰性，初賽選用GR YARIS作為指定車款，在日本頂尖的富士國際賽道（Fuji International Speedway）一爭高下；總決賽則是一口氣拉長至三個回合，替玩家選手們增加不少難度，分別選用GR Supra 20、GR Supra Race CAR以及去年在WEC拿下冠軍的GR010 Hypercar作為指定用車，而三回合指定之賽道也是經典中的經典，包含西班牙加泰隆尼亞賽道（Circuit de Barcelona-Catalunya）、德國紐柏林賽道（Nürburgring GP）和法國利曼賽道（Circuit de la Sarthe），亞洲頂尖玩家們也將在此共同爭奪TGR GT Cup世界盃總決賽的晉級門票。
「TGR GT Cup 2022 亞洲盃」將於10月9日晚間六點同步舉辦線上直播，請鎖定TOYOTA Taiwan官方粉絲專頁轉播，讓我們一起為台灣選手加油！