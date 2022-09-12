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台灣選手出戰 TOYOTA GR GT Cup 2022 亞洲盃

▲ 台灣選手出戰 TOYOTA GR GT Cup 2022 亞洲盃
▲ 台灣選手出戰 TOYOTA GR GT Cup 2022 亞洲盃

2GameSome - 有車賞

2022-09-12 19:55:00

為了讓更多年輕玩家體驗 GAZOO Racing（GR）品牌精神與性能跑車，TOYOTA 自 2019 年開始即攜手 PlayStation 知名遊戲《Gran Turismo》舉辦國際性電競賽車賽事「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup（以下簡稱 TGR GT Cup）」。

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TOYOTA總代理和泰汽車分別在今年五月及八月舉辦「TGR GT Cup台灣暖身賽」及「TGR GT Cup台灣盃」，最終由周翼騰（Gmotor _SBen）、林君達（Gmotor_gpxcar）及陳昶佑（GTM_Yu-shelby）三位選手拔得頭籌，代表台灣參加10月舉辦的「TGR GT Cup 2022 亞洲盃」，與亞洲七國（台灣、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、南韓、菲律賓），共計21名頂尖高手，駕駛TOYOTA GAZOO Racing指定車款在經典賽道上同台競技，前兩名優勝者將可前往蒙地卡羅（Monte Carlo）　參加TGR GT Cup 2022世界盃總決賽，與全球頂級賽車手展開最終的冠軍對決。

「TGR GT Cup 2022 台灣盃」三位優勝選手 (左起) 陳昶佑、周翼騰、林君達，將代表台灣出戰 TGR GT Cup 2022亞洲盃
「TGR GT Cup 2022 台灣盃」三位優勝選手 (左起) 陳昶佑、周翼騰、林君達，將代表台灣出戰 TGR GT Cup 2022亞洲盃
「TGR GT Cup 2022 亞洲盃」本屆賽事相較去年更有挑戰性，初賽選用GR YARIS作為指定車款，在日本頂尖的富士國際賽道（Fuji International Speedway）一爭高下；總決賽則是一口氣拉長至三個回合，替玩家選手們增加不少難度，分別選用GR Supra 20、GR Supra Race CAR以及去年在WEC拿下冠軍的GR010 Hypercar作為指定用車，而三回合指定之賽道也是經典中的經典，包含西班牙加泰隆尼亞賽道（Circuit de Barcelona-Catalunya）、德國紐柏林賽道（Nürburgring GP）和法國利曼賽道（Circuit de la Sarthe），亞洲頂尖玩家們也將在此共同爭奪TGR GT Cup世界盃總決賽的晉級門票。

「TGR GT Cup 2022 亞洲盃」將於10月9日晚間六點同步舉辦線上直播，請鎖定TOYOTA Taiwan官方粉絲專頁轉播，讓我們一起為台灣選手加油！

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