梅花颱風緩慢向北！累積雨量破400毫米　最快明解除海警

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氣象局資深預報員劉宇其，在警報記者會上說明，目前梅花颱風是距離台灣最近的時候，目前每小時緩慢向北前進，持續對東北部海面、北部海面這兩海域發佈海上警報，預計暴風圈會在明天(13日)下午到傍晚，脫離海上警戒，屆時也會考慮解除颱風警報，但整個解除時間，還要視未來強度跟路徑觀察。
劉宇其指出，雖然颱風未觸及到陸地，但整個外圍環流還是為北台灣帶來降雨，主要降雨山區在新北烏來和桃園復興，累積雨量超過400毫米以上，另外，北部山區和中部山區，這幾小時也有明顯降雨，時雨量約有20至30毫米，雨量還會持續，因此持續對北部新北山區、新竹縣、宜蘭縣發布豪雨特報，台北、台中、南投發布大雨特報。
在風力部分，劉宇其表示，梅花颱風帶來風力不可輕忽，沿海風力仍逐步增強，北部自動測站如鼻頭角、三貂角，有測到陣風十級，沿海也有9級，西半部較大陣風，預測也來到7至8級；而浪況也在這幾小時於龍洞、富貴角偵測到有4.7米、4.3的浪高，東半部都有3米以上，西半部浪高也有2米以上。
據統計，自9月11日0時至12日20時，國內出現較大累積雨量為新北市信賢派出所485.0毫米，桃園市高義440.5毫米，宜蘭縣太平山302.0毫米，新竹縣鳥嘴山279.0毫米，台中市南湖圈谷211.5毫米，苗栗縣觀霧211.0毫米。（編輯：林莞茜）