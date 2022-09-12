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梅花颱風緩慢向北！累積雨量破400毫米　最快明解除海警

▲氣象局資深預報員劉宇其說明最新梅花颱風對台影響。（圖／氣象局）
▲氣象局資深預報員劉宇其說明最新梅花颱風對台影響。（圖／氣象局）

編輯中心／綜合報導

2022-09-12 21:03:27

中颱梅花持續影響北台灣，為北部、東北部帶來龐大雨勢，根據中央氣象局最新資料顯示，第12號颱風中心今（12）日20時的中心位置在北緯24.9度，東經124.0度，即在台北的東方約250公里海面上，以每小時10公里速度，向北轉北北西進行，其暴風圈對東北部及北部海面構成威脅。

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▲氣象局12日晚間20時30分，發布梅花颱風警報第13報（圖／氣象局）
▲氣象局12日晚間20時30分，發布梅花颱風警報第13報（圖／氣象局）
氣象局表示，今晚至明巴士海峽及台灣附近各海面風浪較大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖易有長浪，提醒需在海面或前往海邊活動者請多加注意安全。

氣象局資深預報員劉宇其，在警報記者會上說明，目前梅花颱風是距離台灣最近的時候，目前每小時緩慢向北前進，持續對東北部海面、北部海面這兩海域發佈海上警報，預計暴風圈會在明天(13日)下午到傍晚，脫離海上警戒，屆時也會考慮解除颱風警報，但整個解除時間，還要視未來強度跟路徑觀察。

劉宇其指出，雖然颱風未觸及到陸地，但整個外圍環流還是為北台灣帶來降雨，主要降雨山區在新北烏來和桃園復興，累積雨量超過400毫米以上，另外，北部山區和中部山區，這幾小時也有明顯降雨，時雨量約有20至30毫米，雨量還會持續，因此持續對北部新北山區、新竹縣、宜蘭縣發布豪雨特報，台北、台中、南投發布大雨特報。

在風力部分，劉宇其表示，梅花颱風帶來風力不可輕忽，沿海風力仍逐步增強，北部自動測站如鼻頭角、三貂角，有測到陣風十級，沿海也有9級，西半部較大陣風，預測也來到7至8級；而浪況也在這幾小時於龍洞、富貴角偵測到有4.7米、4.3的浪高，東半部都有3米以上，西半部浪高也有2米以上。

據統計，自9月11日0時至12日20時，國內出現較大累積雨量為新北市信賢派出所485.0毫米，桃園市高義440.5毫米，宜蘭縣太平山302.0毫米，新竹縣鳥嘴山279.0毫米，台中市南湖圈谷211.5毫米，苗栗縣觀霧211.0毫米。（編輯：林莞茜）

▲氣象局資深預報員劉宇其說明最新梅花颱風對台影響。（圖／氣象局）
▲氣象局資深預報員劉宇其說明最新梅花颱風外圍環流所帶來雨量統計。（圖／氣象局）

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