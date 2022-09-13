iOS 16正式版今開放更新！這15個實用技巧先學會好上手

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次更新版最顯而易見的就是桌面鎖定畫面可以加入小工具，客製化自己所需要的資訊，包含行事曆、天氣、時間、日期、電量、鬧鐘、時區和活動記錄的圓圈進度，雖然很有Android的影子，但官方解釋設計的靈感是來自於Apple Watch上的複雜功能，不用解鎖，一眼就能獲取所需要的資訊。
動態即時桌面
桌面加入即時動態桌面，像是選用「天氣」就可以看到即時的天氣效果，下雨、晴天、雷雨都會有對應的動態畫面。還有「天文」背景圖片以及表情符號搭配色彩組合。
專注模式可搭配桌面
「專注模式」可以和「鎖定畫面」串連，用戶可以為特定「專注模式」綁定「鎖定畫面」背景圖片和小工具，只要滑到對應的「鎖定畫面」，使用者即可立即開啟「專注模式」，同時在「專注模式」過濾條件下，可以設定行事曆、郵件、訊息和 Safari 等 app 將只能顯示與使用者專注活動相關的內容。
通知位置改變
在iOS 16上鎖定畫面新增小工具，為了避免通知訊息阻擋了畫面上方的小工具訊息，因此通知移到畫面下方，且相同的App的通知會相疊，點擊才會展開。
分頁加入「搜尋」
iOS 16之後「搜尋」功能可以在各個分頁的下方看到，方便隨時搜尋所需的App或是功能，此外，原本由任一頁面往下滑可以叫出搜尋的功能則依舊保存。
電量百分比顯示
電池百分比顯示回歸在電池符號內，可以一目了然的掌握電量狀況，但電量顯示有機型限制，小尺寸的mini系列，沒有支援此功能。
「真隱藏」相簿
iOS 16上的「隱藏相簿」和「刪除」的資料夾都可以上鎖，且需要透過Face ID才能解開，因此即便把手機借看別人使用，對方無法查看你歸納近隱藏的照片，大幅提高隱私！
話題十足的「去背」
另外一個討論相當高的功能就是「去背」，直接點選照片內的人像、動物、物品等，手指稍微按壓想要去背的主體，照片的主體邊緣會快速發亮畫上一圈，手指不放微微拖曳開後不放手，另一手指從底部往上滑動進入多工模式，切換到LINE、備忘錄等，再把去背後的照片拖曳過去，當有看到綠色「＋」的符號就能接貼上。
自動挑出重複照片
這次相片內多了一個「重複項目」的分類，系統自動挑出相同的照片，不需要透過其他軟體檢測，可以一鍵「合併」，按下後系統就會自動把兩張照片的資訊合成在一張裡，另一張就會放入「最近刪除」的資料夾內，有這個功能後可快速釋放iPhoen 儲存空間。
一鍵編輯勾選照片
更新到最新版本後，即可運用「拷貝編輯項目」來批次解決，當編輯完某一張照片後，點右上方三點點的功能鍵後，即可複製剛剛的編輯動作，接著批次選取需要編輯的照片，同樣點開右上方三點點的功能鍵，按下「貼上編輯項目」，就能一鍵編輯所有勾選照片。
編輯發送的訊息
可以編輯剛送出的訊息，或是直接取消傳送也行。如果無法立刻回覆訊息，想稍後再處理的話，就將訊息標示為未讀。取消剛傳送的信件使用者可在傳送訊息後的 15 分鐘內編輯訊息，並可在傳送訊息後的 2 分鐘內取消傳送。最多 5 次編輯。收件人可以看到訊息的修改紀錄。
信箱取消傳送
取消剛傳送的電子郵件、安排指定時間發信，並提醒後續追蹤或稍後再查看，取消傳送功能於郵件傳送後的 30 秒內適用。可在「編寫」設定中選擇時間長度。
用藥提醒
幫助安排和追蹤用藥情況，也可邀請家人分享他們儲存在「健康」app 中的資訊。
地圖多點停靠
事先在路線上規劃多個停靠點，或在「最近項目」中輕鬆存取以前的路線。
iPhone 14新機預購現折$3500
https://shop.jollybuy.com/lpp42