關子嶺溫泉美食節9月17日登場 首推文青風祭典市集

「 2022 台南關子嶺溫泉美食節」將於 9 月 17 日至 10 月 16 日盛大開幕，台南觀旅局今 (12) 日舉行記者會，市長黃偉哲、觀光旅遊局局長郭貞慧、西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、立委陳亭妃及在地業者也一同出席宣傳。

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黃偉哲表示，今年關子嶺溫泉美食節邁入第 18 年，溫泉區的守護神也將更名為「不動明王 ( 火王爺 ) 」，可以期待今年夜祭巡行意義非凡，此時上山泡湯、吃桶仔雞並品嚐東山咖啡正當時。

▲關仔嶺溫泉美食節活動將近一個月，台南黃偉哲邀請大家來台南吃美食、泡溫泉、登錄發票、抽大獎（圖／記者林怡孜攝，2022,09,12）

台南觀旅局局長郭貞慧表示，今年活動以「時代祭」為主題，希望帶給大家穿越時空，看見關子嶺在日式和風、台式浪潮交錯年代的風華樣貌。除了活動外，觀旅局今年更特別推出「台南曼波」形象影片，希望能同時帶動龜丹溫泉區及關子嶺溫泉區共同行銷。特別到場支持的立委陳亭妃表示，從小泡湯就會想到關子嶺溫泉，關子嶺具有濃濃的台灣及日本味，透過市府及中央機關合作，積極加強關子嶺各項建設，透過點線面串連，讓關子嶺溫泉區越來越好！

由 9 月 17 日邁入第 7 年的「不動明王夜祭巡行」活動保留部分現場體驗名額，歡迎大家於 9 月 17 日現場報名。 9/17 、 9/18) 兩日首次推出祭典市集，民眾於現場「餐飲」美食攤位消費集點就可獲得活動限定文創口罩。祭典市集也首次廣徵大胃王， 9/18 將推出關子嶺招牌美食 - 「桶仔雞」的大胃王競賽，歡迎自認是大胃王的朋友們與親朋好友兩兩組隊，優勝隊伍還可獲得新台幣 1,000-3,000 元不等的獎金，除線上報名已額滿外，現場也保留有 5 組參賽名額讓大家現場報名。更多關子嶺溫泉美食節內容，請密切注意台南旅遊網 https://www.twtainan.net/ 、活動官網或台南旅遊臉書粉絲團