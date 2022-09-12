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關子嶺溫泉美食節9月17日登場 首推文青風祭典市集

▲夜祭巡行為關仔嶺溫泉美食節的重頭戲（圖／台南市觀旅局提供）
▲夜祭巡行為關仔嶺溫泉美食節的重頭戲（圖／台南市觀旅局提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-09-12 20:07:15

2022台南關子嶺溫泉美食節」將於917日至1016日盛大開幕，台南觀旅局今(12)日舉行記者會，市長黃偉哲、觀光旅遊局局長郭貞慧、西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、立委陳亭妃及在地業者也一同出席宣傳。

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黃偉哲表示，今年關子嶺溫泉美食節邁入第18年，溫泉區的守護神也將更名為「不動明王(火王爺)」，可以期待今年夜祭巡行意義非凡，此時上山泡湯、吃桶仔雞並品嚐東山咖啡正當時。

▲關仔嶺溫泉美食節活動將近一個月，台南黃偉哲邀請大家來台南吃美食、泡溫泉、登錄發票、抽大獎（圖／記者林怡孜攝，2022,09,12）
▲關仔嶺溫泉美食節活動將近一個月，台南黃偉哲邀請大家來台南吃美食、泡溫泉、登錄發票、抽大獎（圖／記者林怡孜攝，2022,09,12）
台南觀旅局局長郭貞慧表示，今年活動以「時代祭」為主題，希望帶給大家穿越時空，看見關子嶺在日式和風、台式浪潮交錯年代的風華樣貌。除了活動外，觀旅局今年更特別推出「台南曼波」形象影片，希望能同時帶動龜丹溫泉區及關子嶺溫泉區共同行銷。特別到場支持的立委陳亭妃表示，從小泡湯就會想到關子嶺溫泉，關子嶺具有濃濃的台灣及日本味，透過市府及中央機關合作，積極加強關子嶺各項建設，透過點線面串連，讓關子嶺溫泉區越來越好！



917日邁入第7年的「不動明王夜祭巡行」活動保留部分現場體驗名額，歡迎大家於917日現場報名。9/179/18)兩日首次推出祭典市集，民眾於現場「餐飲」美食攤位消費集點就可獲得活動限定文創口罩。祭典市集也首次廣徵大胃王，9/18將推出關子嶺招牌美食-「桶仔雞」的大胃王競賽，歡迎自認是大胃王的朋友們與親朋好友兩兩組隊，優勝隊伍還可獲得新台幣1,000-3,000元不等的獎金，除線上報名已額滿外，現場也保留有5組參賽名額讓大家現場報名。更多關子嶺溫泉美食節內容，請密切注意台南旅遊網https://www.twtainan.net/、活動官網或台南旅遊臉書粉絲團


觀旅局提醒，因應關子嶺溫泉美食節開幕巡行活動，917日當日17002000於市道175（紅葉隧道口）起至172乙交叉路口（往東山咖啡公路口）將實施交通管制，欲參加活動或前往關子嶺旅遊的民眾請避開管制時段進出關子嶺溫泉區，並請多利用活動期間新營客運於假日特別增開的「新營-關子嶺」直達車前往。

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