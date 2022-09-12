▲ 採飛宏科技供應 NHOA.TCC 台北至善充電站啟用

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訴求人車一起充電的NHOA.TCC，不標榜超高功率，而是希望與環保先驅的電動車主們一起共享低碳永續的生活新價值，在補電同時也能共同思考，在台灣長期缺電的狀況下，或許我們該從「效率追求」走向「效率使用」，該慢時就慢，慢下來，我們不再匆忙，會看到更多沿路的風景；減少不必要的浪費，讓能源不至於匱乏。NHOA.TCC至善站結合太陽能以及儲能，低碳且能穩定電網；站內使用飛宏科技DC快充樁，2座樁四格車位，充電規格為CCS1/CCS2，現場備有CCS1轉TPC轉接頭。NHOA.TCC一向重視車主使用體驗，在充電服務上不斷推陳出新，目前為市場上最接近Plug&Charge「隨插即充」充電流程設計。車主只要在充電前加入LINE充電會員，可以在30分鐘前透過LINE預約充電服務，抵達充電站後，停車格上方車辨螢幕會顯示已預約之車牌號碼，這時結合語音輔助提醒，配合自動降下的地鎖，能讓車主迅速停妥。車主停好車，在車上打開LINE點選啟動充電，下車插槍即可開始充電。不怕油車佔位，也不用擔心到充電站時沒位置。針對電動車主最不想碰到的「充電完卻久佔車位」，NHOA.TCC也將於10/13正式實施佔用費機制，維護每位電動車主的充電權益。
NHOA.TCC LINE 官方帳號
一項調查顯示，每周走入戶外綠地至少30分鐘、接觸大自然120分鐘，可以減少憂鬱提升幸福感。NHOA.TCC至善站位於往陽明山以及內湖外雙溪的路口、士林至善生態公園停車場，20公尺內有無障礙友善廁所，公園蓊鬱蒼翠，設有羽球場、適合慢跑的紅土跑道區、野餐的綠地、狗狗活動區，充電站旁還有U-Bike租借站並鄰近雙溪河濱公園自行車道，不管是上下班路經補電、或者假日全家一起到充電站附近踏青呼吸芬多精、人車一起充電，NHOA.TCC台北至善站的場域規劃讓你即便在台北市，都能享有置身「森林系的療癒」。NHOA.TCC也邀請電動車主一起用行動支持東部小農，結合台東甫開幕的「紅葉谷溫泉地熱園區」，將原汁原味的花東特色冰棒搬到充電站。開幕第一個週末(9/17、9/18)凡到至善站成功充電者，可憑車號獲得一支100%台灣新鮮水果、手作無添加的「春一枝」冰棒，鳳梨冰是選用臺東鹿野九分熟鳳梨，海鹽西瓜冰則是選用沙、脆、甜的花蓮大西瓜，佐以海鹽將西瓜香甜帶上另一層次；現場也歡迎車主同行親友加購冰棒，扣除成本後所有收入將全數捐入致力部落孩童輔導的花蓮縣大比大家庭關懷協會；也誠摯歡迎電動車主即將到來的秋天，造訪布農族的故鄉台東延平鄉紅葉村，來場星空溫泉暖身，並透過在地消費參與部落的創生與共好。
紅葉谷綠能溫泉園區