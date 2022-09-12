▲ 518 萬起分兩大車型，BMW 七座休旅 X7 開始接單

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全新BMW X7以創新思維顛覆以往，以重新詮釋的雙腎型BMW飾光水箱護罩，結合援引旗艦車款設計語彙的全新頭燈組造型，營造出宛如心跳律動節奏般的「HEARTBEAT」方向燈，並導入光型變化智慧LED頭燈，搭配力量感十足的車身與引擎蓋上方的立體褶線，以大膽的手法為全新BMW X7塑造出氣魄十足的無比大器魅力，從水箱護罩兩側向外延伸至車頭兩側迴鋒勾勒至下氣壩的立體線條，創造出氣度非凡的車身比例，至於車尾處最引人目光的莫過於全新特殊圖騰設計的燻黑3D立體LED尾燈，融入橫亙車尾的水平鍍鉻飾條與下方的矩形雙出排氣管，前衛大器身形讓人難以錯認。
捨去一切的繁複線條，全新BMW X7將前衛科技融匯高雅質感，全新一體式曲面螢幕將12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕無暇嵌合於Sensatec皮質儀錶檯，結合BMW iDrive 8.0使用者介面、AR擴增實境導航系統、車況抬頭顯示器、BMW手機數位鑰匙2.0與X7圖樣環艙氣氛燈條，並透過BMW Individual Merino頂級真皮材質、頂級水晶中控套件及全新排檔操作介面帶來尊貴雍容感受。身為頂級旗艦休旅，全新BMW X7不僅具備舒適愜享的開闊七人座車室，標配的豪華型五區恆溫空調與Bowers & Wilkins鑽石高傳真音響系統更營造出舒適開闊且機能性十足的座艙空間；至於增添M家族熱情血統的X7 M60i xDrive，則採用更添尊貴的六人座配置搭配Sky Lounge全景式電動玻璃天窗、M碳纖維飾板、M圖樣環艙氣氛燈條等專屬熱血風情，打造出豪華優雅與神祕熱血兼具的頂級座艙。
七人頂級座駕 動如剽悍適若魔毯
所謂地表王者，不僅氣勢凌人，更該引領地平線向前馳騁，全新BMW X7全面配備全新48V高效複合動力科技與xDrive智慧型可變四輪傳動系統，X7 xDrive40i搭載BMW TwinPower Turbo直列6汽缸汽油引擎，0-100km/h加速僅需5.8秒；擁有M家族性能血統的X7 M60i xDrive，則是搭載BMW M TwinPower Turbo V型8汽缸汽油引擎，擁有530匹最大馬力、750牛頓米的最大扭力，百公里加速僅需4.7秒就能完成，不僅使M家族無比的性能魅力於頂級旗艦休旅完美演繹，X7 M60i xDrive更追加Executive Pro主動調節懸吊系統、整合式主動轉向系統、M煞車套件與M運動化差速器，確保X7隨時均能保持在最佳的動態駕馭狀態，並創造出極其舒適的乘車體驗，展現舒適與性能兼具的頂級旗艦風采。
車型
預售參考價
BMW X7 xDrive40i
518萬元
BMW X7 M60i xDrive
700萬元