▲ Rolex 擔任 2022 美國網球公開賽大會指定計時

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壓克力硬地球場回彈力高，令比賽節奏更為緊湊，考驗著網壇精英的毅力與能 力。球場環境嚴苛，參賽選手必須具備卓越的素質、沉著冷靜及高超球技方能取 得成功。
勞力士持續擔任美國網球公開賽的贊助商及大會指定計時，彰顯了勞力士與網球 運動的悠久淵源。勞力士對網球運動的全力支持可追溯至 1978 年的溫布頓錦標 賽(The Championships, Wimbledon)。自此，勞力士對網球運動的支持不斷提升與多個組織、球手以及包括四大滿貫賽事等在內的錦標賽達成合作關係。勞 力士與這些合作夥伴攜手努力，共同追求優雅風範、精準表現及恒久卓越。
羅德.拉佛 : 網壇歷史創造者
數十年來，美國網球公開賽呈獻了無數精彩絕倫的網球賽事，聚集眾多傑出球手 展開激烈角逐，其中包括曾在此奪冠的多位勞力士代言人。
曾 11 次奪得大滿貫賽事男單冠軍的羅德.拉佛(Rod Laver)正是其中之一，他 的運動生涯從業餘賽時期一路拚搏至職業賽時代。他是全球公認的網壇傳奇，於 60 年前成為首位摘得美網男單桂冠的澳洲球手，並以業餘球手身份達成年度全滿 貫成就。
同年折桂四大滿貫賽事的球手屈指可數，這是網球界的最高榮譽之一。羅德.拉 佛相隔七年兩度獲此殊榮，是唯一一位實現此非凡成就的男單球手。回顧美國網 球公開賽首勝經歷時，羅德.拉佛說道:
「1962 年是我畢生難忘的一年。同年奪得四大滿貫賽事冠軍的球手寥寥無 幾，這令身在其列的我愈發心懷謙遜;唯有回望個人職業生涯時，我才能 坦然憶起自己是唯一一位兩度獲此殊榮的球手。紐約將始終在我心中佔據 特殊位置。」
另一位勞力士代言人克里斯.艾芙特(Chris Evert)也在錦標賽中名留青史，她 曾 18 次榮獲大滿貫單打冠軍，包括 6 屆美國網球公開賽冠軍。她至今仍是公開 賽時代唯一一位連續四年摘得美國網球公開賽單打冠軍頭銜的女球手。她在兩 個球場上實現了此成就，1975 至 1977 年，她在森林小丘(Forest Hills)的紅土 球場上奪得三連冠;1978、1980 及 1982 年，她又在法拉盛草地公園(Flushing Meadows)的硬地球場上奪冠。
前世界排名第一的勞力士代言人羅傑.費德勒(Roger Federer)是首位問鼎 20 項 大滿貫賽事單打冠軍的球手。他在美國網球公開賽中一度所向披靡，2004 至 2008 年，他連續五次奪冠，創下史無前例的紀錄。
羅德.拉佛、克里斯.艾芙特和羅傑.費德勒雄霸紐約球場的輝煌歷史，令他們 成為了網壇的一代傳奇，也為新生代勞力士代言人和志向遠大的運動員們勇奪佳 績奠定了堅實基礎。
角逐桂冠的勞力士代言人
2022 年，現世界排名第一的女選手伊加.斯威雅蒂(Iga Świątek)成為勞力士大家 庭的領軍人物。她在本賽季表現矚目，共奪得六項錦標賽冠軍，其中包括羅蘭. 加洛斯法國網球公開賽(Roland-Garros)贏得其職業生涯的第二個大滿貫冠軍。本 賽季中，她曾保持 37 連勝，創下自 1990 年以來的女子賽事連勝新紀錄。
6 月，科妮.高夫(Cori Gauff)在巴黎首次晉級大滿貫總決賽，儘管惜敗於伊加. 斯威雅蒂，但她並未止步不前，必會在此次大賽中全力爭勝。今年前半賽季中，這 位年僅 18 歲的美國球手表現強勁，創造了其世界排名的新高，現升至第十一位。 如同 2017 年美網女單冠軍得主以及同為勞力士代言人的斯洛恩.史蒂芬斯(Sloane Stephens)一樣，她力爭從家鄉球迷的熱情支持中汲取力量，奪取佳績。
過去 18 個月，青年球手卡洛斯.艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在網球界引發轟動， 在去年的美國網球公開賽中，他成功晉級八強，其出色表現令人讚歎。今年，他 有望續寫輝煌，再鑄卓越。卡洛斯.艾卡拉茲目前世界排名第四，本賽季已摘得 四個冠軍頭銜，包括分別在邁亞美與馬德里奪得的兩座 ATP 1000 大師賽(ATP Masters 1000)冠軍。斯特凡諾斯.西西帕斯(Stéfanos Tsitsipás)和泰勒.佛里 茲(Taylor Fritz)今年也分別於蒙地卡羅及印第安泉奪得了 ATP 1000 大師賽冠軍， 他們亦出戰本屆美國網球公開賽，參與角逐首項大滿貫賽事冠軍。