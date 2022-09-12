陳其邁施政滿意度高　支持度領先幅度逾四成

距離年底九合一大選還有兩個多月的時間，有媒體在今（12）日公布高雄市長選戰最新民調，現任高雄市長陳其邁支持度以58.5%，領先對手國民黨高雄市長參選人柯志恩的13.5%，而陳其邁的施政滿意度高達70.4%、不滿意度僅有13.8%。
據該份民調顯示，陳其邁的施政滿意度逾七成，其中30到39歲年齡層的市民對市長的滿意度最高，高達78.8%將近八成，其次為40到49歲的民眾滿意度為73.8%；而陳其邁看好度更高達76.6%，對手柯志恩的看好度僅有個位數的4.6%；另中間選民者目前已有35.7%支持陳其邁，支持柯志恩者僅有8.8%。
從交叉分析也顯示，傳統被視為藍營鐵票倉的左楠區，陳其邁的支持度則高達72.4%，滿意度最高的區域則落在林園大寮區，滿意度高達8成；而民進黨支持者中有94.1%支持陳其邁，僅有0.9%支持柯志恩，國民黨支持者中則有65.5%支持柯志恩，卻有14.9%表態會投給陳其邁，可見陳其邁強調的施政不分藍綠服務態度，讓藍營選民也有感。
有藍營人士認為，柯志恩在高雄經營時間不夠長，雖然近期常用吃播拉近年輕人的距離，但對在地選民來說，不諱言還是非常陌生、記憶點不夠；陳其邁陣營幕僚則表示，任何民調結果對市府團隊都是重要的施政參考，解決市民問題是市長最在意的事情，市長會持續以兩年拚四年的精神，把握每一分每一秒，實實在在做好市政工作。