狼師案校長痛心清譽被毀　人本：通聯是鐵證還敢大言不慚

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黃姓前校長在聲明中說，自己8月16日經性平會調查委員約談，始知申請調查人為A女，其後調查委員要求他嚴守性平調查保密原則，為避免無端再遭指騷擾證人，「本人幾乎斷絕與外界所有聯繫，選擇沉默」。A女卻在8月17日透過人本基金會召開記者會，藉由政治力介入、媒體不斷放送無證據的訊息、連署獵巫形塑輿論風向，企圖影響調查結果，「結果尚未出爐前，即已將本人一世清譽摧毀殆盡！」
多位台中市議員今（12日）在市政質詢時質疑，市府性平會的調查行動是否太過草率？未給黃師充分說明的機會，有沒可能冤枉好人？也有人指控該性平事件遭政治化，被綠營利用來「救昌卡燕」，拯救民進黨市長候選人蔡其昌低迷的選情。
人本教育基金會晚間提出兩份通聯記錄，佐證早在7月14日教育局尚未約談黃姓前校長時，他便密集通過手機、住家電話、任職的國中電話企圖與A女父親、證人同學聯絡。即使黃師連繫上證人同學、同學得知其用意後拒接電話，他仍然在3小時內連打7通。人本中部辦公室表示：「黃師一直在說謊，通聯紀錄可證，狼師明明屢次騷擾證人與受害者，還敢大言不慚說自己保持沈默！」
人本指出，該性侵案是師生權力不對等下的私下操控行為，要一個14歲的學生蒐證，根本是不可能的任務，所以才需要政府行政介入、擴大調查，以梳理、還原整個案件。更何況，已經有許多同學站出來挺A小姐，「這也是黃師自己當初設的局，否則不會有這麼多同學出面」。
人本強調，A小姐案雖已過了刑事追訴期，但是黃師的不義罪行，無論是過去或現在，造成很多人的傷害，這件事情是國家必須要負起的責任。套另一位高被害人學姊的話：「悔改才能讓你自由，才能讓身邊的人受到最小的傷害，才能讓受害者自由」，人本向黃姓前校長喊話：「請你摸著你的良心，好好的思考，如實的面對自己。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110