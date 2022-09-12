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狼師案校長痛心清譽被毀　人本：通聯是鐵證還敢大言不慚

▲A小姐8月17出面控訴狼師前，已將之前的通聯紀錄交給人本教育基金會。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.12）
▲A小姐8月17出面控訴狼師前，已將之前的通聯紀錄交給人本教育基金會。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.12）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-12 21:50:45

台中狼師案當事人黃姓前校長發表公開聲明喊冤，指被害人A小姐透過人本及媒體形塑輿論風向，將他一世清譽摧毀殆盡。人本今晚回應表示，該案雖已過刑事追訴期，但已有多位A小姐同學站出來相挺，而A小姐向人本投訴時，已拿出通聯紀錄證明黃師打電話騷擾其父親及證人同學，「狼師竟還敢大言不慚說自己一直保持沈默」！

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▲A小姐父親的通聯記錄，可見黃姓前校長在得知「申請調查人為A女」前一個月通過手機、住家、任職的國中電話企圖聯繫。（資料畫面／人本教育基金會提供，2022.09.12）
▲A小姐父親的通聯記錄，可見黃姓前校長在得知「申請調查人為A女」前一個月通過手機、住家、任職的國中電話企圖聯繫。（資料畫面／人本教育基金會提供，2022.09.12）
「台中版房思琪案」當事人黃姓前校長，今發表2288字的公開聲明，除了以好萊塢男星強尼戴普與前妻安柏赫德判決為例，暗訴自己受委屈，也痛斥經由民意代表召開記者會、網路串聯煽動輿情，未審先判的「SOP」，比 COVID-19 病毒傳播更快、更毒，末了還感嘆：「很遺憾！我當年沒有將學生們教好！」

黃姓前校長在聲明中說，自己8月16日經性平會調查委員約談，始知申請調查人為A女，其後調查委員要求他嚴守性平調查保密原則，為避免無端再遭指騷擾證人，「本人幾乎斷絕與外界所有聯繫，選擇沉默」。A女卻在8月17日透過人本基金會召開記者會，藉由政治力介入、媒體不斷放送無證據的訊息、連署獵巫形塑輿論風向，企圖影響調查結果，「結果尚未出爐前，即已將本人一世清譽摧毀殆盡！」

多位台中市議員今（12日）在市政質詢時質疑，市府性平會的調查行動是否太過草率？未給黃師充分說明的機會，有沒可能冤枉好人？也有人指控該性平事件遭政治化，被綠營利用來「救昌卡燕」，拯救民進黨市長候選人蔡其昌低迷的選情。

▲A小姐的證人同學確認黃姓前校長意圖後，開始拒接電話，但校長仍在3小時內連打6通以上電話。（資料畫面／人本教育基金會提供，2022.09.12）
▲A小姐的證人同學確認黃姓前校長意圖後，開始拒接電話，但校長仍在3小時內連打6通以上電話。（資料畫面／人本教育基金會提供，2022.09.12）
人本教育基金會晚間提出兩份通聯記錄，佐證早在7月14日教育局尚未約談黃姓前校長時，他便密集通過手機、住家電話、任職的國中電話企圖與A女父親、證人同學聯絡。即使黃師連繫上證人同學、同學得知其用意後拒接電話，他仍然在3小時內連打7通。人本中部辦公室表示：「黃師一直在說謊，通聯紀錄可證，狼師明明屢次騷擾證人與受害者，還敢大言不慚說自己保持沈默！」

人本指出，該性侵案是師生權力不對等下的私下操控行為，要一個14歲的學生蒐證，根本是不可能的任務，所以才需要政府行政介入、擴大調查，以梳理、還原整個案件。更何況，已經有許多同學站出來挺A小姐，「這也是黃師自己當初設的局，否則不會有這麼多同學出面」。

人本強調，A小姐案雖已過了刑事追訴期，但是黃師的不義罪行，無論是過去或現在，造成很多人的傷害，這件事情是國家必須要負起的責任。套另一位高被害人學姊的話：「悔改才能讓你自由，才能讓身邊的人受到最小的傷害，才能讓受害者自由」，人本向黃姓前校長喊話：「請你摸著你的良心，好好的思考，如實的面對自己。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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