祖雄花2千釣到佳娜！親曝首次約會 泡湯驗貨大戰兩回合
馬來西亞籍藝人祖雄與烏克蘭正妹佳娜，從「X友變情侶」引起許多話題，還有網友謠傳佳娜是愛上祖雄的富有背景，結果兩人拍攝影片重現第一次親密接觸的約會行程，總花費竟然不到2,000元，當時祖雄還是借好友的車子載佳娜，結果夏天車上冷氣壞了，熱到滿頭大汗，佳娜竟然都沒抱怨，讓祖雄頓時覺得她是個善良的好女孩，完全沒有公主病。佳娜也霸氣向酸民喊話：「下次誰說我為錢交男友的，都給我惦惦！」
祖雄透露他當時剛從北京回來，名下財產不多，車子也是借來的，因為佳娜說喜歡海，所以約她到東北角逛逛，第一站是到野柳地質公園散步，去看知名的女王頭，儘管夏天熱到不行，但門票只要240元，不需太多費用，算是非常經濟划算的約會行程，他還嘴甜誇佳娜是「我的女王」。
第二站則是海邊咖啡館享用下午茶，花費675元喝咖啡、吃冰淇淋，在美好的氛圍下，雙方好感漸增，佳娜還把美腿放在祖雄身上，祖雄立刻決定開車到第三站，前往金山的溫泉會館，他們直來直往，決定用泡湯深入交流、當面驗貨，老司機佳娜坦言，若當時發現祖雄下半身的「長處」不符期待，會立刻封鎖他說再見，祖雄也反虧，如果佳娜美胸尺寸不如預期，也會決定說再見，結果他們在湯池所附的床上，立刻大戰兩個回合，雙方都非常滿意，才會有如今的交往，泡湯花費也只要780元。
儘管兩人交往過程，和一般人想像的不同，連首次約會都是超省錢，當時僅花費1800多元就順利上壘，祖雄得意地說，把外國妹不需要花大錢，把這個約會行程推薦給大家。小倆口拍的搞笑影片，近來很受歡迎，也讓他們上了些綜藝通告，荷包進帳不少。