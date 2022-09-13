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陳明君「和房仲打交道」投資有成　傳授小資族買房祕訣

▲陳明君投資有成，傳授小資族買房祕訣。（圖／東森財經提供）
▲陳明君投資有成，傳授小資族買房祕訣。（圖／東森財經提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-13 07:00:00

財經主播陳明君除了股市投資經驗豐富外，對於房地產投資更有一套獨家眼光，她分享2008年金融海嘯，大部分民眾投資漸趨保守，但她認為當時房價下跌應該是入手時機，咬緊牙關靠著省錢、存款、標會，硬是在汐科買下人生第一間房，後來隨著捷運路線延伸，連帶帶起周邊房市，購房5年已幸運增值100%。

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2019年趁著房市不錯，陳明君賣掉汐科房子當作頭期款，買下了現在自住的信義區房屋，購買才3年，目前已經漲了至少2成，讓親友羨慕不已，紛紛向她請教投資、買房祕訣。陳明君回想2020年，朋友向她請教手上預算有限，該怎麼買房？當時她就建議朋友可以買在青埔，搭著當時outlet熱度，以及周邊陸續完善的交通規畫，認為是值得投資的物件，朋友聽完她的分析後順利購屋，目前增值幅度相當不錯。

▲陳明君建議朋友可以買房子在青埔。（圖／東森財經提供）
▲陳明君建議朋友可以買房子在青埔。（圖／東森財經提供）
幾次出手，獲利都不錯，陳明君房產達人名號越來越響亮，時常有購屋菜鳥希望她分享投資訣竅，陳明君謙虛地說，其實她沒有什麼祕訣，資金也沒有比人家多，只是在每次購屋前，她一定做足功課，並勤看房，中古屋、預售屋都看，每次至少看30到40間，才會真正出手，而大家最在意的購屋地段，她反而覺得周邊交通、生活機能更重要，如果是在捷運周邊、就算房子不是蛋黃區，未來要脫手都不難。

陳明君還分享個人心得，因為對購屋有興趣，經常和房仲打交道，久而久之變成朋友後，房仲一聽到屋主有意賣房，在還沒上架前就會先通知她，讓她先看房，也讓她比別人搶先買到好物件。除了房仲外，陳明君也透過自己在媒體圈培養的親和力和屋主「交關」，她回想，曾經遇過一位大家都說難搞的屋主，雖然物件狀況好，但鄰居們都勸她放棄、談不成的，她的先生不信邪，登門拜訪後，沒想到2人一拍即合相談甚歡，最後也以好價格買到手。

▲陳明君經常和房仲打交道。（圖／東森財經提供）
▲陳明君經常和房仲打交道。（圖／東森財經提供）
 對於年輕的小資族們，陳明君建議不要怕買不起房，先衡量自己收入、存款狀況，訂出支付得起的房價目標，不要一開始就鎖定總價太高的物件，可以先從新北市小坪數開始下手，透過多次看房，累積了解行情，隨時注意實價登錄資訊，小資族只要勤作功課，有殼絕非難事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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