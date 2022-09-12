業界最高720 kW功率，U-POWER臺南裕農站正式開幕

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U-POWER臺南裕農站位於臺南市東區、東西交通要道之一的裕農路上，提供目前業界最高720kW功率超高速充電服務。其位址具有充電網絡布建戰略考量 :
- 鄰近國道一號交流道交通超便利。U-POWER永遠從用路人的角度著眼找尋最適充電點位。臺南裕農站距離國道一號南下大灣交流道(南下324)、北上仁德交流道(北上327A)僅3分鐘車程，位於重要交通樞紐方便快速充電後啟程；對於南來北往電動車車主更能節省寶貴旅途時間，充電超高速不用等。且周邊有星巴克、路易莎咖啡、麥當勞，服務臺南、永康、南科生活圈以及南來北往的電動車車主更便利。
- 位於臺南市東區幫助推動低碳城市生活。電動車車口數的成長可視為城市經濟進步的指標之一，臺南市截至110年底相較108年底的電動車車口數成長率高達296%〈註2〉。東區為臺南市優質區域亦擁有相當數量的電動車車主及潛在買家，一座高規格超高速充電站能夠吸引更多居民安心選擇低碳運具，降低使用里程焦慮。
- 緊鄰臺南市臺南科技園區有益低碳運具發展。因應臺南科學園區的急速發展，吸引許多科技新貴定居南科，這些高消費科技族群亦是較能嘗試新能源運具的先驅者，有高規格超高速充電站的基礎建設，對使用電動車將是降低充電困擾的大利多，也為臺南市低碳城市發展拼上一塊不可或缺的拼圖。
U-POWER臺南裕農站自今年7月25日起試營運至今僅六週時間，已經服務超過730輛電動車車次，提供超過2萬度電力服務給電動車車主，如換算成燃油能源則減少了1萬公升的汽油使用，降低22公噸的碳排放；即便計入台電發電的碳排放，U-POWER臺南裕農站在這段期間，依然為臺南市降低了12公噸的碳排放。在站點正式啟用後，期待能夠吸引更多臺南市居民油車轉電，使用低噪低碳的運具在靜謐的城市移動，讓這個有著文化底蘊的古都，更逐步邁向低碳城市，享受府城恬靜的美好生活。
首創業界最高720 kW功率 更提前為未來預留服務量能
U-POWER臺南裕農站是目前全台擁有業界最高720kW功率的超高速充電站點。共建置兩個360kW能源櫃，規劃出共2席CCS1、4席CCS2充電車位；其中高功率充電效率的液冷槍 (500A) 配置，則是CCS1有1席、CCS2有3席，在理想狀態下〈註3〉，使用液冷槍可實現所有電動車最高充電功率。
該站點能夠提供最高 720 kW功率的關鍵要素除了設備之外，還需要有相對應電力設施的搭配，由於台電的供電方案，低壓 (380伏特)的供電上限為499kW，已不敷兩組360kW設備所使用，因此U-POWER在臺南裕農站的建置以高壓 (11.4kV，1.14萬伏特) 供電，營運初期先以720kW功率提供服務，並已經為未來預留可升級至更高功率的服務量能。
與地方共好 四大策略 只為最佳充電體驗而存在的充電營運商
U-POWER旭電馳科研，是一群結合汽車、電力、資訊、通路、金融等專業人員組組成之新創團隊，致力於提供最佳充電體驗為營運目標。而訴求的五星頂級充電體驗服務，一切都是從電動車車主視角為出發，從站點位址選擇到建置都埋入許多細膩巧思。與地方共好是首要條件，U-POWER為了完成環島超高速充電網絡，在全台各地尋找最適當的充電點位，方便當地的用路人、也要便利南來北往旅客的充電需求，能夠與地方共好、共創低碳城市的未來生活，是首要條件。
U-POWER旭電馳科研依循四大策略，作為提供最佳充電體驗的營運方針 :
- 站點大型化 : 大型化意謂能針對不同充電規格規劃多個充電車車位、同時服務多位車主，也才能實現高稼動率。站點腹地大，才有足夠空間建設高成本的高壓設備。
- 專用場域 : U-POWER超高速充電站都是電動車充電專用場域，獨立管理進場即可充電不收取停車費，可節省進出站點的寶貴時間與增添使用便利性。且因為快速充電周轉率高，不需額外預約，也不會因為是附屬設施而在特定時段被其它停車需求排擠。
- 高功率配置 : 所有U-POWER站點皆是高功率360kW起跳，使用最頂級的充電設備，包含可支援超高速充電體驗且輕巧就手的液冷槍 (500A)，搭配不斷優化的能源動態分配系統，讓單一車輛於站點獨享可達最高360kW，實現不打折的原廠最高充電功率。臺南站點每車平均充電時間僅為19.7分鐘，可顯示快速充電的高效魅力!
- 貼心配套 : U-POWER所有站點都有美型雨遮的貼心設計，讓車主在晴雨天氣都能優雅舒適的使用U-POWER充電服務；超大尺碼停車格設計，放心開車門不擔心刮傷愛車；場域進場低角度坡道設計，讓未來低趴電動跑車也都能輕鬆進場享受超高速充電服務；聽取消費者心聲的客服團隊，讓每一位電動車車主滿意U-POWER的服務是我們的職責；實力堅強的UI/UX IT團隊，無論在App或站點設備操作介面，我們致力於優化及簡易使用服務的介面與流程。
給電動車主在中秋連假期間的驚喜，桃園經國站、花蓮中山站進入測試營運階段
歡迎舊雨新知試用指教
面對本次中秋連假的返鄉出遊需求，U-POWER團隊加緊設備上線腳步，希望能滿足電動車主們在旅途期間的充電需求。各界期待已久的U-POWER桃園經國站、及國民旅遊休憩重要充電據點花蓮中山站，已在日前提前進入測試營運階段〈註4〉，加入原有內湖行忠站、新竹慈祥站、臺南裕農站、屏東恆春站、臺東鐵花站的服務行列，全台共7處 U-POWER超高速充電站等候電動車車主親身體驗。歡迎舊雨新知在測試營運期間親身前來體驗U-POWER的高效率充電魅力與便利，並給予我們試用回饋、鼓勵與指教！試營運期間以會員費率每度9元方式收費。
U-POWER旭電馳科研承諾提供客戶最優質安心的服務體驗，全站點均已投保1,200萬美元的產品責任險及公共意外險〈註5〉等，並設有客服專線0809-0809-81 (周一至周日09:00 – 18:00)，以及公告站點資訊的Line官方帳號 @u-powertw，致力成為電動車愛好者的最佳充電夥伴。
U-POWER 站點資訊
- 正式營運站點資訊
| 站點
| 最大功率
| CCS 1
| CCS 2
| 液冷槍
(500A)
| 氣冷槍(200A)
| 液冷槍(500A)
| 氣冷槍(200A)
| 臺南裕農站
| 720kW
| 1席
| 1席
| 3席
| 1席
| 內湖行忠站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 2席
| -
| 屏東恆春站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 1席
| 1席
| 臺東鐵花站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 1席
| 1席
- 試營運站點資訊
| 站點
| 最大功率
| CCS 1
| CCS 2
| 液冷槍
(500A)
| 氣冷槍(200A)
| 液冷槍(500A)
| 氣冷槍(200A)
| 新竹慈祥站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 2席
| -
| 桃園經國站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 2席
| -
| 花蓮中山站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 1席
| 1席
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- 客服專線0809-0809-81 (周一至周日09:00 – 18:00)
- Line官方帳號 : @u-powertw (所有站點相關資訊公告平台)