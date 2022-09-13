恐3颱共舞！雨彈橫掃9縣市　颱風「南瑪都」預計今生成

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」顯示，今天(13日)「梅花」通過石垣島後，繼續緩慢北上，晚起轉北北西、逐漸加速，撲向長江口。潛勢預測的「機率範圍」已略縮小，顯示「不確定性」減小。
而今晨4：30紅外線雲圖顯示，第13號颱風「莫柏」，在日本東南方遠海，模式模擬其向東北轉北進行，非常遙遠，無影響。與「梅花」之間的熱帶性低壓，今亦將發展成14號颱風「南瑪都」，模式模擬經琉球北方海面，向東北大迴轉，影響台灣機率低；西北太平洋將呈現3颱共舞之姿。
吳德榮說明，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(13日)白天「梅花」外圍環流影響，上午北部、東北部山區雨勢仍大，北部、東北部平地及中部山區亦有明顯降雨，皆應注意防範；下午起降雨漸緩。其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率。氣溫部分，今天北台偏涼，花東有過山沉降帶來高溫，北部約24至29度，中部23至33度，南部23至34度，東部21至36度。
最新模擬顯示，今晚「梅花」逐漸遠離，降雨趨緩，天氣好轉。明日至下週一(14至19日)天氣恢復穩定，各地大多晴時多雲，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，白天氣溫回升至33至35度，早晚略偏涼，日夜溫差大。（編輯：陳苾暐）