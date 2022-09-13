Pagani新世代超跑Utopia提前亮相，預計19號全球發表

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Pagani Utopia外型一如之前所述融合Zonda與Huayra的部分特徵，包含造型相似的車燈、中置四出排氣尾管及雙片主動式尾翼皆感受到濃厚的品牌特色，不過Utopia在車體線條上修飾得更為柔和，尾燈則改為直立式圓燈排列，並透過懸浮式設計營造出宛如戰機推進器的視覺感受。
奢華的內裝鋪陳依舊是Pagani傲視業界的強項之處，Utopia的車艙採用大量頂級皮革包覆，搭配大量金屬板件並融合復古元素營造出宛如藝術品般的奢華質感，與過去車款的不同之處在於駕駛儀表一改全數位設計，改用兩組指針式速度表及轉速表搭配中央大尺寸數位儀表，中控台則捨棄螢幕並將渦輪壓力表及油壓表等數據用指針儀表所取代，搭配機械感十足的功能鍵撥桿及空調旋鈕，以及鏤空設計的手排變速操作桿，讓駕駛宛如在開一部前衛卻又不失復古韻味的新世代超跑。
動力部分依舊採用由AMG提供的6.0升V12雙渦輪增壓引擎，最大馬力可達852匹，扭力峰值為1,100 Nm，變速系統可選擇7速手排或單離合器自排變速箱，性能加速資訊目前尚未公布；車體部分在採用大量的碳纖維及合金材料之下使得車重僅有1,280公斤，比Huyara還輕了70公斤之多，售價部分則須等到發表會後才會公布，但Utopia預計將只生產99部，有興趣的買家們動作可要快囉。