台積電漲8元！台股早盤勁揚130點 IC設計、元宇宙紅通通
市場風險情緒好轉，本週聚焦美國通膨數據，華爾街預期美8月通膨將觸頂回落，美股12日4大指數續揚，帶動台北股市今（13）日開盤以14895點開高，早盤漲逾130點，最高來到14949.56點，漲幅近1%，直接站上季均線，權值股台積電持續領漲，早盤漲8元至495元。其他重要電子股同步走強，聯電、聯發科、鴻海漲約1%。今日盤面焦點為半導體概念股、IC設計族群紅通通，元宇宙概念股續強，電動車零組件表現搶眼。
美股12日道瓊指數上漲229.63點，漲幅0.71%，收在32,381.34點；那斯達克指數上漲154.10點，漲幅1.27%，收在12,266.41點；標普500指數上漲43.05點，漲幅1.06%，收在4,110.41點；費城半導體指數上漲9.32點，漲幅0.34%，收在2,731.09點。
受美股激勵，台北股市今日開盤漲88點，加權股價指數以14895.87點開出，早盤漲逾130點，最高來到14949.56點，漲幅近1%，權王台積電早盤漲8元，來到495元，漲幅約1.54%。晶圓二哥聯電也走強漲1.37%，來到40.7元，聯發科、鴻海漲約1%內。
其他晶圓代工如世界先進漲約1%內、力積電則漲2%以上。半導體概念股也一同慶賀，新唐、昇陽半導體、嘉晶漲約2到7%，連帶IC設計族群紅通通，晶心科、昇佳電子、笙泉、九暘漲約3至6%。
受惠於護國神山海內外大擴產，無塵室工程大廠漢唐8月營收創下單月歷史新高，今早強攻漲停板，其他台積電概念股像是致茂、信紘科也表現不俗，漲約3至5%。8月營收同樣創歷史高的還有新盛力、胡連、帆宣、奇鋐，日月光投控，今早盤股價漲約2至5%。
今日盤面焦點為元宇宙概念股續強，瑞昱、威鋒電子、威盛漲逾2%，亞信、中光電漲逾1%；電動車零組件強勢，除了上述提到的致茂、新唐漲逾5%外，麗清也漲逾4%。