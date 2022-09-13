呈現原民文化　台科大「pupuzu火」鄒族成果展演活動開跑

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台科大營建系學生安媛玟在展覽中介紹傳統服飾時表示，藉由這次活動，也更瞭解了自己的鄒族文化。
鄒族的監察委員、原資中心諮詢委員浦忠成表示，本次活動學生們抓到了鄒族的精要，也感謝台科大讓原住民學生追溯並開啟了尋根之旅，「文化就是這樣一點一滴的累積而成」。
台科大副校長劉志成強調，校內共有124位原住民學生，在校內顯得不同及獨特，「原住民文化是我們共同的資產，應該在原住民文化與智慧中，學習永續的精神。」
台科大指出，「pupuzu火」系列展演讓學生們分為文化組、樂舞組、美食組、工藝組。其中，工藝組學生結合理工背景，將鄒族傳統工藝「鼻笛」，運用紅外線感測器與聲響裝置，帶來互動裝置作品「風聲poepe」，希望參觀者能感受到「自己是通過鼻笛的風」，而鼻笛是很個人且抒發情感的，也希望參觀者在觸發時，可以將自己的感情投入當中，和鼻笛來場心靈的交流。
此外，學生還手工製作家屋與Kuba（鄒族聚會所）的模型、風笛和鼻笛等紀念品，讓參觀者在縮小的世界裡，探見傳統文化。
台科大表示，今年策展主題以學生們學習鄒族文化的成果為基礎，營造沉浸式的體驗，將鄒族文化中在家屋及Kuba裡都會出現的火塘為形象，擷取「笛聲聲波」轉化為錯落排列的竹子，高低的木座椅搭配風笛、鼻笛、人聲等混音，根據聲音高低大小變化產生的火光躍動，創造出令人想一探究竟的特殊空間，靜待大家入座，感受生命的傳遞與震動。
「pupuzu火」系列展演將陸續舉辦各式動、靜態活動，並於9月16日舉辦樂舞演出，由學生們呈現阿里山鄒族樂舞歌謠。