台鐵中秋號誌出包！王國材親連召兩場安全會議

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鐵道局表示，近期發生影響臺鐵路線安全事件，已參考安全管理系統計畫-執行-檢核-行動（PDCA）循環模式導入作業，並培養正向的安全文化。另亦針對鐵路工程各階段應辦理之安全防護事項及工程管理等進行風險評估，並督導施工團隊進行風險辨識及管控，以降低施工風險。
臺鐵局指出，為加速安全改革，透過檢視人、車、路各面向，積極推動各項措施。自110年5月起，擬定安全改革精進作為計畫，包括六項策略33方案，並明訂KPI，全局一體執行計畫，於今（2022）年起配合辦理第三方安全評鑑，持續滾動檢討並建立安全第一的組織文化與作業習慣。
針對鐵道局臨軌施工安全，王國材於會中要求鐵道局局長伍勝園每周須親自召開施工安全會議，另工區瞭望員配戴行調無線電也應會同臺鐵局建立使用行調無線電話術，以利緊急時能正確傳遞訊息，由副局長進行查核。部分工程管理落實度不佳者，則要加強工程督導及教育訓練，滾動檢討ISO品質文件及工程契約規定，同時，也請臺鐵局於施工前檢視鐵道局施工計畫，施工後會同檢查施工是否有影響鐵路營運之現象，避免影響鐵路行車事件再發生。
對於中秋連假期間臺鐵號誌故障造成列車嚴重誤點一事，王國材要求臺鐵局針對人才技術斷層部分進行盤點，提出具體需求；另釐清外包廠商角色，強化其職能，並洽外部專家學者找出主要原因，以利後續追蹤改善。