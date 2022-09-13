曾辦鄭捷殺人案！法官陳伯均登山失聯 警消2度入山搜救
曾辦過鄭捷殺人案的台北地方法院家事庭法官陳伯均，前天（11日）與家人到台中市和平區的池有山登山，不料卻在探路時失聯，警消獲報後，立刻出動大批人力前搜索，並在當天下午於下切河谷40公尺處發現陳伯均的2支登山杖，但隨後一整天都未有新消息，消防局也在今天（13日）清晨6時許，再度發起第2梯次搜救任務。
據了解，陳伯均11日和妻子、2名子女前往「武陵四秀」池有山、桃山登山，但回程時疑因迷失方向，陳伯均遂獨自下切找路，並與妻子約定若30分鐘仍沒有回來，就報案請求協助。
台中市消防局於當天下午4時許獲報後，立刻動員上山尋人，並在下切約40公尺處發現陳男登山杖，但由於當時天色已晚，且天氣不佳，搜救小隊便於三叉營地就地紮營；隔天12日警消繼續執行任務，然而雨勢卻逐漸增強，因此決定先把3名已尋獲的民眾送下山，同時於今天（13日）再加派4人加入搜索團隊。
陳伯均在新北地檢署擔任檢察官期間，曾偵辦過轟動全台的「鄭捷隨機殺人案」，並於2018年獲派桃園地檢署主任檢察官，2021年轉任法官，在台北地院家事庭任職。同事得知消息後，紛紛透過臉書等社群平台表達關心，希望他能平安歸來。（編輯：陳苾暐）