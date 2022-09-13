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艾美獎紅毯／李政宰甜牽百億女友　蜘蛛人帥成白馬王子

▲李政宰和女友林世玲在艾美獎紅毯秀恩愛。（圖／美聯社）
▲李政宰和女友林世玲在艾美獎紅毯秀恩愛。（圖／美聯社）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-13 10:04:242022-09-13 10:33:50

第74屆艾美獎頒獎典禮台灣時間今（13日）上午8點在洛杉磯登場，入圍14項的南韓影集《魷魚遊戲》備受矚目，男主角李政宰被看好奪下視帝，他帶交往7年、大象集團千金女友林世玲走紅毯，這是小倆口首次在公開場合牽手亮相，角逐女配角的鄭浩妍以開衩禮服大秀纖腿，「蜘蛛女」千黛亞選擇露背戰袍，流露黑美人氣勢，「蜘蛛人」安德魯加菲爾德跳脫男星黑西裝思維，全白造型令人眼睛一亮。

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▲準視帝「蜘蛛人」安德魯加菲爾德以白西裝參加艾美獎。（圖／美聯社）
▲準視帝「蜘蛛人」安德魯加菲爾德以白西裝參加艾美獎。（圖／美聯社）
李政宰穿雙排釦西裝，手插口袋，與身價超過百億元台幣、有「韓國第一名媛」之稱的林世玲在紅毯上十指緊扣，女友梳乾淨髮髻，搭配露肩無腰身禮服，簡單時髦，略有台灣女星賈靜雯神韻；一向給人冰山美人形象的鄭浩妍，以復古短捲髮及Louis Vuitton細肩帶連身裙競艷，她定點拍照時伸出右腿，臉上掛著燦爛笑容，性感可人。

▲李政宰和女友林世玲親密牽手，十分登對。（圖／美聯社／達志影像）
▲李政宰和女友林世玲親密牽手，外型十分登對。（圖／美聯社）
▲鄭浩妍燦笑秀美腿。（圖／美聯社）
▲鄭浩妍燦笑秀美腿。（圖／美聯社）
26歲千黛亞憑《高校十八禁》提名視后，她選穿VALENTINO全黑平口大蓬裙禮服，小露酥胸和美背，胸部到腰際的蝴蝶結細節畫龍點睛，高貴典雅中不失青春氣息；入圍迷你影集或電視電影男主角的「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德，穿上全套米白色西裝，加上一張俊臉，猶如白馬王子，帥度破表。（編輯：楊穎軒）

▲▼千黛亞脖子上的Bulgari珠寶閃閃發光。（圖／美聯社）
▲▼千黛亞脖子上的Bulgari珠寶閃閃發光。（圖／美聯社）
▲千黛亞脖子上的Bulgari珠寶閃閃發光。（圖／美聯社）
▲安德魯加菲爾德英挺帥氣。（圖／美聯社）
▲安德魯加菲爾德英挺帥氣。（圖／美聯社）
▲瑞絲薇斯朋以《晨間直播秀》第二季角逐劇情類最佳女主角。（圖／美聯社）
▲瑞絲薇斯朋以《晨間直播秀》第二季角逐劇情類最佳女主角。（圖／美聯社）
▲《魷魚遊戲》劇組大合照。（圖／美聯社）
▲《魷魚遊戲》劇組大合照。（圖／美聯社）

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