艾美獎紅毯／李政宰甜牽百億女友 蜘蛛人帥成白馬王子
第74屆艾美獎頒獎典禮台灣時間今（13日）上午8點在洛杉磯登場，入圍14項的南韓影集《魷魚遊戲》備受矚目，男主角李政宰被看好奪下視帝，他帶交往7年、大象集團千金女友林世玲走紅毯，這是小倆口首次在公開場合牽手亮相，角逐女配角的鄭浩妍以開衩禮服大秀纖腿，「蜘蛛女」千黛亞選擇露背戰袍，流露黑美人氣勢，「蜘蛛人」安德魯加菲爾德跳脫男星黑西裝思維，全白造型令人眼睛一亮。
李政宰穿雙排釦西裝，手插口袋，與身價超過百億元台幣、有「韓國第一名媛」之稱的林世玲在紅毯上十指緊扣，女友梳乾淨髮髻，搭配露肩無腰身禮服，簡單時髦，略有台灣女星賈靜雯神韻；一向給人冰山美人形象的鄭浩妍，以復古短捲髮及Louis Vuitton細肩帶連身裙競艷，她定點拍照時伸出右腿，臉上掛著燦爛笑容，性感可人。
26歲千黛亞憑《高校十八禁》提名視后，她選穿VALENTINO全黑平口大蓬裙禮服，小露酥胸和美背，胸部到腰際的蝴蝶結細節畫龍點睛，高貴典雅中不失青春氣息；入圍迷你影集或電視電影男主角的「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德，穿上全套米白色西裝，加上一張俊臉，猶如白馬王子，帥度破表。（編輯：楊穎軒）