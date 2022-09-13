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暑假吃太油捐血驚見乳糜血！營養師揭「六大飲食建議」

暑假吃太油捐血驚見乳糜血！營養師揭「六大飲食建議」
暑假吃太油捐血驚見乳糜血！營養師揭「六大飲食建議」

健康醫療網

2022-09-13 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】中秋節許多人都摩拳擦掌準備聚會好好大快朵頤一番，小心「月圓人也圓」。根據國健署統計，國內成人肥胖盛行率已將近五成，與代謝症候群相關的疾病比率愈來愈高，這樣的現象也反映在捐血上。日前新竹有一名18歲女學生去捐血，事後竟收到通知她有「乳糜血」現象，原來女學生在暑假期間吃多動少，體重暴增了5公斤，造成血液中的含脂量飆高，雖能分離出紅血球使用，不影響血液的安全，但在全台因疫情影響，不時鬧血荒的時期，的確是有些浪費。

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吃太油、高血脂致乳糜血　恐有新陳代謝問題

營養師黃千芮表示，透過引介到營養諮詢門診給予適當的飲食建議後，目前該名患者狀況已獲得改善。黃千芮指出，乳糜血是食物中的油脂經由腸壁的淋巴管進入血管，造成血液中的乳糜微粒濃度增加，使血漿呈現乳白色或混濁狀。捐血時偶有乳糜血現象者，有幾個原因：捐血前的飲食油脂含量較高，或平時油脂攝取太多，也可能是病態的高脂血症，導致油脂代謝異常。尤其有乳糜血的患者常有三高等新陳代謝問題，恐怕影響捐血的血品品質，建議盡量避免高油與高糖飲食，並落實體重管理，加上定期抽血檢查，維持健康的生活型態。

六大飲食準則　乳糜血也不擔心

為維護捐血人的健康以及珍惜有限的資源，不辜負捐血人的愛心，黃千芮建議乳糜血民眾六個飲食準則，在日常生活無形中就可將血品變好：

  1. 將精緻麵包改為全穀雜糧類麵包，或是自製全穀雜糧粉部分取代精緻麵粉，或是沖泡全穀雜糧粉(如：藜麥、小麥、胚芽、糙米、黑米等)搭配豆漿，取代單純鮮奶。可提升水溶性膳食纖維及非水溶性膳食纖維及Ｂ群的攝取。
  2. 使用多樣化的蔬菜及水果提升維生素Ｃ及各項植物化學營養素，具抗氧化效果，保持血管彈性不老化，如果真的比較繁忙的族群也可以適當的補充單方維生素Ｃ的營養補充品取代。
  3. 試著可以讓三餐中有其中一餐，用植物性蛋白質取代動物性蛋白質，像是：豆腐、豆花、豆漿、豆皮、豆包等取代一餐主菜。
  4. 烹調用油可多採用植物性來源用油，如：芥花油、橄欖油、堅果、腰果等等取代動物性油脂。
  5. 精製醣類、加糖甜品會造成三酸甘油脂過高，而導致高血脂症，應盡量避免。
  6. 適度飲酒不豪飲。
普羅家族提醒，除了留意平時的飲食狀況，也可搭配補充保健食品讓營養更全面，為健康打底，而在服用前，建議可以諮詢專精保健食品的營養師，評估自己每天的飲食內容是否均衡，對症給營養，更能安心且有效。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55083

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