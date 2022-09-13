高階主管性別比大失衡！男女比竟高達9比1

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曾任百人以上公司高階主管性別占比，男比女為9比1，陽盛陰衰。依「產業」，女性比例較高的是政治宗教及社福占45%，大眾傳播業占40%，文教業占30%；最陽剛的是電子資訊∕軟體∕半導體業、一般製造業、運輸物流及倉儲，男性占比都高達95%。依「職務」，女性比例較高(女力抬頭)的是行銷∕企劃∕專案管理類、行政/總務/法務類、都占22%；最陽剛的是研發類、幾乎100%，生產製造∕品管∕環衛類、高達98%。
大主管想培養高階主管或遴選企業接班人首重的人格特質。人力銀行《2022台灣經理人中年危機》報告顯示，當大主管想培養高階主管或遴選企業接班人時，最希望候選人具備哪些人格特質？決斷力、高EQ同時成為首選、同占77%，誠信正直居三、占71%。
高階主管一面倒向中高齡、陽盛陰衰，電子資訊製造業尤為明顯，薛雅齡「萬綠叢中一點紅格外搶眼，她在鴻海次集團長達12年，其中，在總裁辦公室1年多，橫跨中國、越南、印度、台北，帶兵超過500位人資，協助安頓超過十萬大軍製造業，也曾拿下「中國人力資源科技傑出經理人」等重要獎項；她的職涯歷程不斷追求新的學習和挑戰，2019年從鴻海次集團進入致伸科技。
薛雅齡分享，成為主管非要不可人才的五個特色，包含主動舉手、展現與眾不同、向上管理、橫向整合能力與危機管理能力，自然就是企業不可或缺的人才。