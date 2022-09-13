高雄人注意！北高雄這路口將新增科技執法

為了防制交通事故發生，高市警局將於鼓山區馬卡道路與青海路口新增建置路口科技執法設備，自111年9月13日至9月30日為宣導期，10月1日起正式執法取締。高市交通大隊表示，該設備監測闖紅燈(含紅燈越線、紅燈左右轉)功能外，對於不依標誌標線號誌指示行駛、直行車佔用轉彎專用車道及跨越雙白實線等違規車輛，均能有效監測並舉發。
鼓山區馬卡道路為北高雄地區重要道路，全線沿著高雄鐵路綠園道而行，其中馬卡道路與青海路口緊鄰臺鐵與輕軌美術館站，人車流量較大，經統計109年計發生交通事故5件，造成8人受傷；110年計發生交通事故13件，其中1件為死亡車禍，造成13人受傷；110年事故發生數比較109年增加近2倍，顯示防制交通事故發生已刻不容緩；鑒於輕軌沿線路口事故頻傳，為導正駕駛人錯誤的行車觀念防制車禍發生，建置取締多向違規「路口科技執法」設備。
交通大隊自108年起分別在高雄市11處易肇事路口建置科技執法設備，統計這11處路口今年1至8月共計發生交通事故236件，與未設置前同期共計發生交通事故296件比較減少60件，交通事故發生率整體下降2成，顯示科技執法對於防制車禍發生成效良好；為擴大防制車禍效果，
高市警交通大隊指出，設置路口科技執法設備目的在於防制交通事故發生，請用路人務必遵守各項交通規則，確保本身與他人的用路安全。