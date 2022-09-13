▲ 比預期更低！MG HS 1.5T 旗艦版 89.9 萬與 HS PHEV 118.9 萬上市

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MG Taiwan 看準休旅車銷量成長趨勢，選定 HS 車系做為 MG 品牌導入台灣第一款新車，強勢切入台灣中型休旅車級距，MG Taiwan 總經理陳宗裕表示：「新品牌導入台灣市場產品實力不可或缺， HS 1.5T 旗艦版與 HS PHEV 馭電版將以價值創造者之姿帶領 MG 品牌開創新局，提供消費者物超所值的購車新選擇。」
HS 1.5T 旗艦版小排量大馬力
HS 1.5T 旗艦版採用 MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力 180ps /5,600rpm 與最大扭力29.1kgm/1,500~4,000rpm 的動力輸出，搭配換檔迅速且傳遞效率高的 MEGA Tech 7 速 DCT 濕式雙離合器變速箱，加上 Drive Mode 多重駕駛模式，能讓駕駛者依據路況情境切換適宜的駕馭模式。
HS PHEV 馭電版創造同級唯一可插電式油電動力選擇
HS PHEV 馭電版做為台灣首輛百萬級距插電式混合動力休旅車款，透過 MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓引擎搭配 Hair-Pin 高功率永磁同步馬達，擁有的 291ps 最大綜效馬力與 49kgm 的最大綜效扭力，搭配 10 速智能電動變速箱，無論是起步或全油門時，皆能帶來暢快淋漓的加速反應。
此外，除了 HS 車系皆享有全車 4 年或 12 萬公里的原廠保固，HS PHEV 搭載的 NCM 鋰離子電池內含 8 年或 16 萬公里原廠保固，擁有 16.6kWh 的電池總容量，純電行駛里程最高可達 72 公里。在得益於插電式混合動力的配置下，駕駛可自行切換純電駕馭模式，長途旅行時還可以完全消弭車主對於電動車的里程焦慮。
標配 Level 2 智慧駕駛輔助系統
HS 1.5T 旗艦版與 HS PHEV 馭電版雙雙標配 Level 2 等級的主動安全科技，其搭載的 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統，具備 ACC 智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)、LKA 車道保持輔助系統、AEB 自動緊急煞車輔助系統、TJA 交通壅塞輔助系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、RCTA 後方盲區偵測系統、DOW 開門盲區警示系統、SAS 智能限速輔助系統、IHC 遠近光燈自動調節系統等多項智慧駕駛輔助功能。
MG 在兩車型車身結構剛性與抗扭曲性方面，除了 A、B 柱等重點結構採用 1500MPa 以上超高強度鋼材，四門均以斜列防撞鋼樑設計提升剛性與碰撞強度，同時還標配了 360 環景影像輔助系統、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統等安全配備，加上 XDS 彎道動態控制系統能在轉向時針對內側輪給予適當制動，並視情況需求適時提升引擎扭矩，優化車輛過彎動態表現與穩定性。
內裝配備與先進科技滿載
在內裝部份，HS 兩車型搭載雙前座電動一體式賽車椅，巧妙融合 256 色環艙氣氛燈，搭配高質感皮質與軟質料件交織鋪陳；擁有 2,720mm 軸距的 HS 雙車型，後座椅背還可以有五段角度調整，加上大面積的沉浸式全景天窗配置，讓實用與空間有效結合。
此外，內裝搭配 12.3 吋數位儀表與 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，內含 Apple CarPlay® 及 Android Auto™ 功能。HS PHEV 馭電版還將空氣淨化器與 BOSE 劇院級環艙音響列為標準配備，BOSE 劇院級環艙音響具備 8 個揚聲器搭配一個 Richbass 重低音規格。
MG Taiwan 開放線上訂車與預約試乘服務
MG 官網於 9 月 13 日下午 14:00 開始線上訂車與預約試乘服務，同時 HS 1.5T 旗艦版提供了包含電幻灰、電掣白、掠影黑、風馳紅四種車色供消費者選擇，而 HS PHEV 馭電版不僅有電幻灰與電掣白兩種車色，若消費者選購 HS PHEV 電掣白車色，還可依據喜好選擇冰峰白或夜幕黑兩種內裝顏色。此外，MG 全台線上/線下通路將依循品牌「新銷售服務模式」的透明化價格方針，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮。
MG Taiwan為歡慶HS車系上市，除了完成線上訂車即可享有原廠配件金NT$10,000元之好禮，針對MG品牌在台首波支持者特別推出「優先入主方案」，即日起至2022年12月31日止，完成HS車系領牌即可享有MY MG會員等級享免費升級為白金級會員，回廠保養消費享150%點數加碼回饋，同時還可享有原廠配件金NT$10,000元或80萬48期1.99%優惠貸款(指定合作銀行)二選一之購車優惠。MG Taiwan以「線上訂車專屬優惠」搭配「優先入主方案」之雙重好禮。
MG全台九間展示中心將於9月17日(六)正式展開營運，HS 1.5T旗艦版亦將同步進駐展間與提供試乘。而HS PHEV馭電版預計將於10月中旬進駐展間與試乘。
【MG HS 車系建議售價】
|車型
|建議售價
|購車優惠
|HS 1.5T 旗艦版
|89.9 萬元
|一、線上訂車專屬優惠:
|HS PHEV 馭電版
|118.9 萬元