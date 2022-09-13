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比預期更低！MG HS 1.5T 旗艦版 89.9 萬與 HS PHEV 118.9 萬上市

▲ 比預期更低！MG HS 1.5T 旗艦版 89.9 萬與 HS PHEV 118.9 萬上市
▲ 比預期更低！MG HS 1.5T 旗艦版 89.9 萬與 HS PHEV 118.9 萬上市

2GameSome - 有車賞

2022-09-13 10:55:00

MG Taiwan正式公佈旗下HS車系雙動力車型售價，分別為HS 1.5T旗艦版89.9萬、HS PHEV馭電版118.9萬，MG官網亦在今日(9月13日)下午14:00開始線上訂車與預約試乘服務，9月17日(六)全台九間展示中心正式對外營運，並展開熱鬧的1.5T旗艦版店頭賞車與試駕活動。

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MG HS 車系提供購車新選擇

MG Taiwan 看準休旅車銷量成長趨勢，選定 HS 車系做為 MG 品牌導入台灣第一款新車，強勢切入台灣中型休旅車級距，MG Taiwan 總經理陳宗裕表示：「新品牌導入台灣市場產品實力不可或缺， HS 1.5T 旗艦版與 HS PHEV 馭電版將以價值創造者之姿帶領 MG 品牌開創新局，提供消費者物超所值的購車新選擇。」

MG Taiwan 總經理陳宗裕先生。
MG Taiwan 總經理陳宗裕先生。
HS 1.5T 旗艦版小排量大馬力

HS 1.5T 旗艦版採用 MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力 180ps /5,600rpm 與最大扭力29.1kgm/1,500~4,000rpm 的動力輸出，搭配換檔迅速且傳遞效率高的 MEGA Tech 7 速 DCT 濕式雙離合器變速箱，加上 Drive Mode 多重駕駛模式，能讓駕駛者依據路況情境切換適宜的駕馭模式。

HS 1.5T 旗艦版採用 MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力 180ps /5,600rpm 與最大扭力 29.1kgm/1,500~4,000rpm 的動力輸出。
HS 1.5T 旗艦版採用 MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力 180ps /5,600rpm 與最大扭力 29.1kgm/1,500~4,000rpm 的動力輸出。
HS 1.5T 旗艦版除了引擎具備小排量大馬力優勢，加上換檔迅速且傳遞效率高的 MEGA Tech 7 速 DCT 濕式雙離合器變速箱。
HS 1.5T 旗艦版除了引擎具備小排量大馬力優勢，加上換檔迅速且傳遞效率高的 MEGA Tech 7 速 DCT 濕式雙離合器變速箱。
HS 1.5T 旗艦版內含 Drive Mode 多重駕駛模式，能讓駕駛者依據路況情境隨心所欲切換適宜的駕馭模式。
HS 1.5T 旗艦版內含 Drive Mode 多重駕駛模式，能讓駕駛者依據路況情境隨心所欲切換適宜的駕馭模式。
HS PHEV 馭電版創造同級唯一可插電式油電動力選擇

HS PHEV 馭電版做為台灣首輛百萬級距插電式混合動力休旅車款，透過 MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓引擎搭配 Hair-Pin 高功率永磁同步馬達，擁有的 291ps 最大綜效馬力與 49kgm 的最大綜效扭力，搭配 10 速智能電動變速箱，無論是起步或全油門時，皆能帶來暢快淋漓的加速反應。

HS PHEV馭電版透過MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓引擎搭配 Hair-Pin 高功率永磁同步馬達，擁有的 291ps 最大綜效馬力與 49kgm 的最大綜效扭力。
HS PHEV馭電版透過MEGA Tech 1.5T 缸內直噴渦輪增壓引擎搭配 Hair-Pin 高功率永磁同步馬達，擁有的 291ps 最大綜效馬力與 49kgm 的最大綜效扭力。
HS PHEV 馭電版搭配 10 速智能電動變速箱。
HS PHEV 馭電版搭配 10 速智能電動變速箱。
此外，除了 HS 車系皆享有全車 4 年或 12 萬公里的原廠保固，HS PHEV 搭載的 NCM 鋰離子電池內含 8 年或 16 萬公里原廠保固，擁有 16.6kWh 的電池總容量，純電行駛里程最高可達 72 公里。在得益於插電式混合動力的配置下，駕駛可自行切換純電駕馭模式，長途旅行時還可以完全消弭車主對於電動車的里程焦慮。

HS PHEV 馭電版搭載的 NCM 鋰離子電池內含 8 年或 16 萬公里原廠保固，擁有 16.6kWh 的電池總容量，純電行駛里程最高可達 72 公里。
HS PHEV 馭電版搭載的 NCM 鋰離子電池內含 8 年或 16 萬公里原廠保固，擁有 16.6kWh 的電池總容量，純電行駛里程最高可達 72 公里。
標配 Level 2 智慧駕駛輔助系統

HS 1.5T 旗艦版與 HS PHEV 馭電版雙雙標配 Level 2 等級的主動安全科技，其搭載的 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統，具備 ACC 智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)、LKA 車道保持輔助系統、AEB 自動緊急煞車輔助系統、TJA 交通壅塞輔助系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、RCTA 後方盲區偵測系統、DOW 開門盲區警示系統、SAS 智能限速輔助系統、IHC 遠近光燈自動調節系統等多項智慧駕駛輔助功能。

MG 在兩車型車身結構剛性與抗扭曲性方面，除了 A、B 柱等重點結構採用 1500MPa 以上超高強度鋼材，四門均以斜列防撞鋼樑設計提升剛性與碰撞強度，同時還標配了 360 環景影像輔助系統、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統等安全配備，加上 XDS 彎道動態控制系統能在轉向時針對內側輪給予適當制動，並視情況需求適時提升引擎扭矩，優化車輛過彎動態表現與穩定性。

MG HS 車系除了 A、B 柱等重點結構採用 1500MPa 以上超高強度鋼材，四門均以斜列防撞鋼樑設計提升剛性與碰撞強度、。
MG HS 車系除了 A、B 柱等重點結構採用 1500MPa 以上超高強度鋼材，四門均以斜列防撞鋼樑設計提升剛性與碰撞強度、。
內裝配備與先進科技滿載

在內裝部份，HS 兩車型搭載雙前座電動一體式賽車椅，巧妙融合 256 色環艙氣氛燈，搭配高質感皮質與軟質料件交織鋪陳；擁有 2,720mm 軸距的 HS 雙車型，後座椅背還可以有五段角度調整，加上大面積的沉浸式全景天窗配置，讓實用與空間有效結合。

此外，內裝搭配 12.3 吋數位儀表與 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，內含 Apple CarPlay® 及 Android Auto™ 功能。HS PHEV 馭電版還將空氣淨化器與 BOSE 劇院級環艙音響列為標準配備，BOSE 劇院級環艙音響具備 8 個揚聲器搭配一個 Richbass 重低音規格。

MG HS車系具備科技感十足的12.3吋數位儀表與10.1吋懸浮式觸控螢幕，內含Apple CarPlay® 及 Android Auto™功能。
MG HS車系具備科技感十足的12.3吋數位儀表與10.1吋懸浮式觸控螢幕，內含Apple CarPlay® 及 Android Auto™功能。
HS PHEV 馭電版標配 BOSE 劇院級環艙音響，透過 8 個揚聲器搭配一個 Richbass 重低音。
HS PHEV 馭電版標配 BOSE 劇院級環艙音響，透過 8 個揚聲器搭配一個 Richbass 重低音。
MG Taiwan 開放線上訂車與預約試乘服務

MG 官網於 9 月 13 日下午 14:00 開始線上訂車與預約試乘服務，同時 HS 1.5T 旗艦版提供了包含電幻灰、電掣白、掠影黑、風馳紅四種車色供消費者選擇，而 HS PHEV 馭電版不僅有電幻灰與電掣白兩種車色，若消費者選購 HS PHEV 電掣白車色，還可依據喜好選擇冰峰白或夜幕黑兩種內裝顏色。此外，MG 全台線上/線下通路將依循品牌「新銷售服務模式」的透明化價格方針，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮。

HS PHEV馭電版不僅有電幻灰與電掣白兩種車色，若消費者選購HS PHEV電掣白車色，還可依據喜好選擇冰峰白或夜幕黑兩種內裝顏色。
HS PHEV馭電版不僅有電幻灰與電掣白兩種車色，若消費者選購HS PHEV電掣白車色，還可依據喜好選擇冰峰白或夜幕黑兩種內裝顏色。
MG Taiwan為歡慶HS車系上市，除了完成線上訂車即可享有原廠配件金NT$10,000元之好禮，針對MG品牌在台首波支持者特別推出「優先入主方案」，即日起至2022年12月31日止，完成HS車系領牌即可享有MY MG會員等級享免費升級為白金級會員，回廠保養消費享150%點數加碼回饋，同時還可享有原廠配件金NT$10,000元或80萬48期1.99%優惠貸款(指定合作銀行)二選一之購車優惠。MG Taiwan以「線上訂車專屬優惠」搭配「優先入主方案」之雙重好禮。

MG全台九間展示中心將於9月17日(六)正式展開營運，HS 1.5T旗艦版亦將同步進駐展間與提供試乘。而HS PHEV馭電版預計將於10月中旬進駐展間與試乘。

MG HS 車系建議售價】

車型

建議售價

購車優惠

HS 1.5T 旗艦版

89.9 萬元

一、線上訂車專屬優惠:

  1. 完成線上訂車即可享有原廠配件金NT$10,000元優先入主方案:
二、優先入主方案

  1. MY MG會員等級享「免費升級」為白金級會員，回廠保養消費享150%點數加碼回饋。
  1. 原廠配件金10,000元或80萬48期1.99%優惠貸款(指定合作銀行) 二選一。
HS PHEV 馭電版

118.9 萬元

  1. HS 1.5T旗艦版、HS PHEV馭電版購車優惠僅限於2022年12月31日前完成領牌適用。
  2. 各車款建議售價及購車優惠資訊詳情依MG Taiwan官網線上訂車之公告為準。
  3. 規格配備以台灣實際銷售車款為準，MG Taiwan保留規格配備變更或停用之權利。
  4. MG Taiwan保有最終修改、變更、活動解釋即取消本活動之權利，更多詳情請向MG Taiwan授權經銷商洽詢。
  5. 本優惠貸款專案由指定貸款銀行執行，並保有審核之權利。

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