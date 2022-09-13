艾美獎／《魷魚遊戲》李政宰奪視帝　亞洲第一人

第74屆艾美獎頒獎典禮今（13）日舉行，Netflix韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫抱走戲劇類最佳導演，李政宰抱走戲劇類最佳男主角，女主角鄭好娟的隊友李瑜美在「創意藝術艾美獎」獲得戲劇類最佳客串女演員；26歲千黛亞（Zendaya）以《高校十八禁》勇奪戲劇類最佳女主角，戲外她和「蜘蛛人」湯姆霍蘭德交往，愛情事業兩得意。
李政宰上台說：「首先我要感謝艾美獎、謝謝Netflix，謝謝導演及編劇，將我們人生會遇到的各種難題能如此豐富的呈現在電視上，劇本和特效真的都超棒！謝謝劇組、謝謝親朋好友的支持。」千黛亞表示：「真的很謝謝你們，所有入圍的女演員們，我很榮幸。謝謝《高校十八禁》的劇組，能為我們艱難的拍攝創造安全的環境，謝謝我的家人朋友，願意相信我。我最大的願望就是希望《高校十八禁》能幫助人們，謝謝每個跟我分享故事的人，希望每個對Rue感同身受的人，都能知道我很感謝你們的故事，我會帶著角色的精神活下去。」
喜劇類最佳男主角由《泰德拉索》傑森蘇戴西斯獲得，他表示：「我沒料到我會得獎，我擁有一個很棒的團隊，入圍了非常多的獎項。謝謝我的父母、我的工作夥伴，和你們一起共事真的很棒。謝謝華納、謝謝所有喜愛這部戲劇的人，能獲獎我真的既驚訝也備感榮幸。」
迷你影集電視電影最佳女主角由《新創大騙局》亞曼達塞芙瑞獲得，她表示：「得獎的感覺的太棒了， 感謝影視產業，感謝艾美獎，謝謝喜歡我、認識我人， 謝謝凱瑟琳波普打造這個劇集，還有《新創大騙局》團隊夥伴， 謝謝我的家人，我愛你們。」第74屆艾美獎頒獎典禮中文字幕版將在今日晚上8點於CATCHPLAY+上架。