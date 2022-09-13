開學季新鮮人租屋「仲介服務費」怎麼算？專家教你這樣做
這週大專院校陸續開學，目前正是大學與職場新鮮人租屋旺季，租房子除了看租金、屋況，如果透過仲介處理，要留意還會多一筆仲介的服務報酬費。全國不動產總經理藍怡婷表示，仲介費的由來類似介紹費，是不動產業的長久慣例，一般仲介收取的服務費以1.5個月為服務費最高上限，通常仲介會向房東與房客分別收取1個月、0.5個月的租金。透過仲介尋找租屋，可以針對需求精準媒合、嚴謹把關簽約流程，建議到人生地不熟異鄉打拚、求學的新鮮人，不要一味考量租金與服務費是否便宜，應將這些花費成本納入考量，不僅減少租屋糾紛，未來也較有完整的後續服務與保障。
根據《民法》第565條規定，「稱居間者，謂當事人約定，一方為他方報告訂約之機會或為訂約之媒介，他方給付報酬之契約。」全國不動產特約律師林明正也提醒新鮮人，租屋簽約時，房東房客都要出示身分證明文件確認雙方身分，且無論是房東本人、二房東或是委託的房仲，都要出示房屋產權證明、原租賃契約書等證明文件，保障雙方權益。
另一方面，當租約期滿，租客想再續約，是否還要再付一筆仲介服務費？全國不動產特約律師林明正指出，房仲為居間者，屬於勞務契約的一種，當初收取服務費，為針對各種行銷管道曝光、協助帶看媒合等服務付出，在第一次簽約即已收取，而當租約期滿欲續約時，由於仲介無須再張貼廣告、協助帶看，因此當後續沒有提供勞務，就不用再支付仲介服務費。
然而現在房仲服務多元完整，服務內容可說是包羅萬象，包括協助房東收取租金、修繕電器設備、處理房客各項需求大小事，甚至許多房客從未見過房東本人，都是由仲介出面協助，因此有不少房東在續約時，願意再支付1個月租金服務費給仲介。林明正解釋，通常這種續租情況，是不會再向租客收取0.5個月的服務費，不過若房仲提供完整多元服務，希望未來續約能繼續向租客與房東雙方收取服務費，尤以高價位租屋、豪宅租賃市場較為常見，可一開始在租屋簽約時，即在訂定契約時研擬，雙方白紙黑字寫清楚，表明每年續約時都要再支出提供勞務的居間人服務費用，若房東、房客也皆同意明定契約，肯定仲介的服務辛勞與付出，較能避免續約時出現是否收取服務費用的糾紛。